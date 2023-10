Invitée chez une abonnée algérienne, une influenceuse asiatique surprise par les variétés culinaires

« Chinchin_MamieAsiatique », célèbre blogueuse culinaire et influenceuse, nous emmène dans un voyage gastronomique en Algérie. Accueillie par une famille chaleureuse, elle découvre une variété de plats algériens et partage leurs secrets.

Dans une vidéo partagé sur son compte instagram, qui compte 333 000 abonnées qu’elle fait alors découvrir les variétés culinaires à sa communauté une variété de plats algériens, et le déguste devant la caméra.

Chinchin est immergée dans un festin algérien composé de plats tels que le couscous, le tajine, la chorba, les mhadjeb, le baklawa, et bien d’autres mets délicieux. La variété et la sophistication des plats la stupéfient, et elle les qualifie de délicieux et incroyables. Sur le ton de l’humour elle lance même : “Il ne faut jamais aller manger dans une famille algérienne”, tant la table était garnie.

Au-delà de la dégustation, la blogueuse culinaire a également la chance d’apprendre les secrets de la cuisine algérienne. La famille partage donc avec elle les astuces de préparation de ces plats emblématiques, ajoutant une autre dimension à cette expérience gastronomique.

L’Hospitalité chaleureuse des Algériens

La vidéo capture une ambiance joyeuse et détendue. L’accueil chaleureux de la famille algérienne, empreint de générosité, imprègne chaque instant de cette aventure. Chinchin_MamieAsiatique se voit plongée dans un environnement joyeux et convivial, à l’image de l’hospitalité légendaire des Algériens.

Pour les amateurs de gastronomie, de culture et de voyages, cette vidéo est donc un bon aperçu de ce que propose la gastronomie algérienne. Elle suscitera sans aucun doute la curiosité des spectateurs pour l’Algérie et son riche héritage culinaire.

Ainsi, grâce à Sherazade Loulou et à la passion de Chinchin_MamieAsiatique pour la découverte de nouvelles saveurs, cette aventure culinaire incarne la puissance des médias sociaux pour rapprocher les cultures.