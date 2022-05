Invité surprise de Belmadi : Omrani ne sera pas présent

Le convoqué surprise de Djamel Belmadi, Billel Omrani ne viendra finalement pas. Faute de passeport, il devrait rater le prochain stage et passer ainsi sa première convocation chez les Verts.

À la recherche d’un bon attaquant de pointe face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, Djamel Belmadi a ciblé plusieurs attaquants. Mais c’est finalement à Billel Omrani qu’il a jeté son dévolu. Un attaquant suivi depuis longtemps par le sélectionneur national.

Doté d’un grand gabarit (1m87) et auteur d’une très bonne saison avec le club Roumains CFR Cluj (7 buts et 11 passes décisives), Billel Omrani était pressenti pour renforcer la ligne offensive de la sélection nationale à partir du prochain stage. Un stage qui sera ponctué par les deux premières journées des éliminatoires pour la CAN-2023, respectivement face à l’Ouganda et à la Tanzanie. Mais visiblement, il ne pourra pas célébrer sa première convocation chez les Verts. Faute de passeport, il devra patienter jusqu’au prochain stage pour le faire.

Un coup de fil plutôt à défaut d’une pré-convocation ?

Le convoqué surprise de Djamel Belmadi, Billel Omrani ne devrait pas venir. Une problématique d’ordre administratif l’empêchera de venir au stage de la sélection nationale à partir du mois de juin prochain.

Actuellement en vacances en Turquie, l’attaquant de 29 ans a reçu un appel téléphonique de Belmadi. Son club CFR Cluj a reçu la convocation de la FAF hors délais. Une information rapportée par nos confrères de «la Gazette du Fennec».

Conformément au règlement, le joueur devait recevoir sa convocation 15 jours avant l’entame du stage. Face à cette situation, il a rencontré un problème administratif. Son passeport étant expiré, il ne pourra pas être renouvelé lors des prochains jours. Une formalité administrative qui devrait priver l’attaquant formé à l’Olympique de Marseille de célébrer sa convocation.

Selon des informations relayées par différents médias algériens, Andy Delort aurait décliné la convocation de Belmadi. Ce serait la raison pour laquelle la FAF a envoyé aussi tardivement la convocation de Billel Omrani au CFR Cluj.

Maintenant que ce dernier ne viendra pas, reste à savoir sur quel attaquant misera le sélectionneur national lors des premiers matchs des éliminatoires pour la CAN-2023. En attendant de dévoiler sa liste, il pourrait reconduire Ishak Belfodil et Mohamed Benyettou.