Invitation d’Eric Zemmour : Berbère Tv se défend

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, 10 avril, la chaîne de télévision « Berbère Tv », a apporté des précisions et des explications concernant l’invitation du candidat à l’élection française, Eric Zemmour, sur ses plateaux.

Le passage de l’homme polémiste et provocateur Eric Zemmour sur la chaîne de télévision consacrée à la communauté berbère « Berbére Tv » n’est pas passé inaperçu. De nombreux internautes, militants et activistes ont exprimé leur colère et frustration de voir une telle personne sur les écrans d’une chaîne tellement suivie par nos familles.

Quelques heures après, la direction de la chaîne a apporté des précisions, justifiant l’invitation par le fait que, « Berbère télévision est une société de droit français, donc régie par les lois qui encadrent ce scrutin et exige la parité dans le temps de parole durant toute la campagne électorale », lit-on dans le communiqué.

Berbère TV a invité les 12 candidats

Le communiqué en question précise que la chaîne a ouvert son antenne à tous les candidats à l’élection française, et non seulement Eric Zemmour. « Nous avons adressé des invitations aux douze candidats à la présidentielle. Tous ont répondu favorablement. Certains sont venus en personne comme Jean Lassalle et Éric Zemmour ».

« Valérie Pécresse devait être sur le plateau de Berbère télévision également, mais suite à sa contamination à la COVID, l’émission a dû être annulée. Tous les autres ont envoyé des représentants qui ont défendu leurs programmes devant nos caméras », précise le communiqué.

Berbère TV affirme qu’elle essaye toujours de jouer un rôle clef dans le processus démocratique en informant les citoyens, et garantissant le droit de parole à tout le monde. « Comme dans tout ce que nous entreprenons, nous ne tenons que notre rôle de média ouvert au débat politique contradictoire et à l’éclairage de l’opinion », a conclu le communiqué.