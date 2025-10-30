Investissements : l’Algérie grimpe dans le TOP 10 africain des économies les plus attractives

L’Algérie séduit de plus en plus les capitaux étrangers. Dans son rapport annuel « Where to Invest in Africa 2025/26 », la holding sud-africaine Rand Merchant Bank (RMB) place le pays à la 7ᵉ position des économies africaines les plus attractives pour les investissements.

Une progression de trois rangs par rapport à l’édition précédente, qui traduit un regain de confiance dans la stabilité et le potentiel économique du pays.

Ce classement, publié le 27 octobre en partenariat avec le Gordon Institute of Business Science (GIBS), passe en revue 31 pays représentant 90 % du PIB du continent.

Investissements étrangers : l’Algérie, une attractivité en hausse portée par des fondamentaux solides

Le rapport de la RMB évalue les performances africaines à travers vingt indicateurs, allant du PIB et du développement humain jusqu’à la stabilité politique et à la lutte contre la corruption. Ces critères sont regroupés en quatre grands volets :

Performance économique.

Accessibilité au marché.

Stabilité et climat d’investissement.

Développement social et humain.

Grâce à une économie en mutation, un vaste marché intérieur et une stratégie de diversification des revenus, l’Algérie parvient à améliorer sensiblement sa position. Devançant désormais la Côte d’Ivoire, la Tanzanie et le Kenya, qui clôturent le Top 10.

Un contexte africain bousculé par les mutations politiques et économiques

Selon les auteurs du rapport, les bouleversements politiques et géopolitiques récents ont pesé sur près des deux tiers des pays africains. « Les élections dans plusieurs pays, les épisodes de troubles et d’incertitude politique. Ainsi que la réorientation mondiale des flux de capitaux ont tous eu des effets macroéconomiques mesurables », soulignent-ils.

Si onze pays conservent leur position, treize progressent et sept reculent. Parmi les plus fortes hausses, la Côte d’Ivoire se distingue avec un bond spectaculaire de la 16ème à la 8ème place. Grâce à une croissance soutenue et une économie plus diversifiée. L’Algérie, la Tanzanie et la Zambie améliorent également leur classement.

À l’inverse, le Nigeria enregistre la plus forte baisse, perdant neuf places pour tomber au 18ème rang, conséquence directe des réformes économiques menées par le président Bola Tinubu, qui ont provoqué une inflation galopante et des difficultés sociales.

Top 10 des destinations d’investissement en Afrique : un palmarès dominé par les économies insulaires et stables

En tête du classement, les Seychelles et Maurice conservent leurs positions de leaders africains, portées par leur stabilité politique et leur environnement fiscal favorable. Elles sont suivies de l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Ghana. Ce quatuor, qui combine taille de marché, innovation et ouverture économique, confirme une tendance où la confiance des investisseurs s’ancre dans la stabilité et la résilience.

Voici le Top 10 des destinations d’investissement en Afrique pour 2025/2026 :

Seychelles Maurice Égypte Afrique du Sud Maroc Ghana Algérie Côte d’Ivoire Tanzanie Kenya

L’Algérie dans le cercle des 10 économies africaines les plus attractives : une reconnaissance internationale à consolider

L’entrée de l’Algérie dans le cercle restreint des dix économies africaines les plus attractives confirme l’effet positif des réformes économiques engagées ces dernières années. Pour les observateurs, il s’agit d’un signal encourageant, mais aussi d’un défi à relever. Maintenir cette dynamique dans un contexte mondial incertain.

À mesure que le pays poursuit ses efforts pour moderniser son environnement d’affaires, simplifier les procédures administratives et attirer davantage de capitaux, l’Algérie pourrait devenir l’un des pôles d’investissement majeurs du continent dans les prochaines années.