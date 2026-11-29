Le paysage économique algérien change de dimension à mesure que l’année 2026 touche à sa fin. Loin de la seule rente pétrolière, le pays attire désormais des capitaux massifs venus du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Confirmant l’attractivité de son nouveau cadre législatif.

Alors que les autorités s’attendaient à une progression régulière, les projections viennent de franchir un cap inédit. Les investissements étrangers en Algérie s’apprêtent à dépasser la barre symbolique des 5 milliards de dollars sur la seule année 2026. Portés par quelques mégaprojets industriels dont l’un pèse à lui seul plus de deux milliards de dollars.

Dans un entretien accordé à la chaîne Asharq Bloomberg, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, a dévoilé l’ampleur de cette dynamique. Si 87 projets liés à des capitaux étrangers ont déjà été officiellement enregistrés entre janvier et le 22 novembre 2026 pour un montant supérieur à 1,5 milliard de dollars, la concrétisation imminente de trois ou quatre intentions d’investissement fermes va propulser l’enveloppe globale bien au-delà des 5 milliards de dollars.

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Usines à un milliard et projets industriels : ces groupes égyptiens et du Golfe qui portent les investissements étrangers en Algérie

L’offensive des capitaux arabes redessine la carte industrielle nationale, avec une concentration remarquable sur des secteurs stratégiques à forte valeur ajoutée. L’Égypte s’impose comme un acteur moteur de cette vague. Le géant Elsewedy Electric, qui avait déjà signé en septembre 2025 un accord-cadre portant sur 2,5 milliards de dollars d’intentions d’investissement, passe à la vitesse supérieure. Outre l’extension de ses usines existantes, le groupe étudie des implantations dans l’aluminium et les véhicules électriques. Tandis que son projet sidérurgique atteint un stade d’étude très avancé. Parallèlement, un autre groupe égyptien prépare une usine de dispositifs médicaux et de verre évaluée à près d’un milliard de dollars, dont le site d’implantation a fait l’objet d’une réunion de sélection la semaine dernière.

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Les monarchies du Golfe ne sont pas en reste et multiplient les discussions ciblées avec l’AAPI :

Le Qatar : après l’agro-industrie laitière, le groupe Baladna étudie la création d’un vaste projet de production de coton destiné à alimenter directement la filière textile locale.

après l’agro-industrie laitière, destiné à alimenter directement la filière textile locale. L’Arabie saoudite : des investisseurs saoudiens négocient actuellement leur entrée dans le secteur de l’industrie agroalimentaire.

des investisseurs saoudiens négocient actuellement leur entrée dans le secteur de l’industrie agroalimentaire. Le Sultanat d’Oman : des pourparlers impliquent des opérateurs privés dans la sidérurgie et l’aluminium, appuyés par des échanges directs avec l’Autorité d’investissement d’Oman (le fonds souverain omanais).

Comment l’Algérie accélère le rythme de réalisation des investissements étrangers sur le terrain ?

Au-delà des effets d’annonce, l’enjeu majeur réside dans la concrétisation réelle des dossiers déposés. Sur les 5 997 projets locaux et étrangers enregistrés par l’AAPI depuis début 2026. Représentant une valeur globale de 2 200 milliards de dinars (15,5 milliards de dollars). Et la promesse de plus de 174 600 emplois directs. Le suivi sur le terrain affiche un taux d’exécution soutenu. Omar Rekkache précise que près de 68 % des 15 000 projets suivis par l’agence sont entrés en phase de réalisation ou d’exploitation effective, dont 2 000 unités déjà entrées en production.

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Pour lever les derniers freins bureaucratiques, l’exécutif prépare une refonte administrative majeure dès le début de l’année 2027. Le guichet unique national de l’investissement entrera en vigueur dans sa nouvelle formule. Cette structure centralisera l’ensemble des procédures et détiendra le pouvoir de décision sur toutes les autorisations requises, de l’enregistrement initial jusqu’à la mise en service de l’usine.

Cette stratégie répond à un impératif économique précis. Qui consiste à réduire la dépendance aux hydrocarbures. Qui génèrent encore plus des trois quarts des exportations et près de la moitié des recettes budgétaires. Comme le résume Omar Rekkache :

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« Nous cherchons à attirer des investissements à haute valeur ajoutée, dotés d’une forte capacité à créer des emplois et à transférer la technologie ».

Enfin, en ciblant prioritairement les mines, l’agriculture, la santé et les énergies renouvelables, l’Algérie entend substituer sa production locale aux importations. Tout en ouvrant aux produits algériens les portes des marchés internationaux.

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