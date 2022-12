Investissement, UE et pouvoir d’achat : Tebboune évoque ces dossiers

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu une rencontre médiatique périodique avec les représentants de la presse nationale. Il y aborde les questions d’ordre sociales, politiques, économiques et diplomatiques.

Cette rencontre sera retransmise ce soir, à partir de 20 heures et 30 minutes, sur les chaînes de radio et de télévision publiques et privées.

Au cours de cette rencontre, le président Tebboune a affirmé son engagement à offrir des postes de travail aux diplômés des écoles, faisant référence à la récupération d’importantes sommes d’argent pillées. Dans le même contexte, le président Tebboune a déclaré : « Nous avons récupéré des sommes importantes des fonds pillés, et nous suivons toujours le dossier ». Il a aussi abordé la question du pouvoir d’achat des citoyens, le président Tebboune a mis l’accent sur la marche à suivre vers son renforcement et l’augmentation annuelle des salaires.

En outre, le président Tebboune a souligné la nécessité de généraliser la numérisation pour pouvoir compter les familles avec un seul revenu, ajoutant qu’un jour viendra où la numérisation deviendra une réalité.

Qu’a dit Tebboune à propos des relations avec l’Europe ?

S’agissant du dossier d’investissement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré : « L’investissement en Algérie n’est pas une aventure, mais plutôt un investissement sure ».

De plus, le chef de l’Etat a abordé les relations diplomatiques avec l’Europe en affirmant que le travail à venir consistera à renforcer les relations existantes avec l’Europe, ainsi qu’à se tourner vers la Chine et la Russie. Une fois de plus, le président Tebboune a renouvelé son soutien à la Palestine en déclarant : « Dans le cadre des Nations unies, nous sommes avec la Palestine jusqu’à ce qu’elle devienne un État de plein droit au sein des Nations unies ».