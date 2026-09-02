Investissement : plus de 1 300 emplois annoncés grâce à quatre nouveaux projets en Algérie

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a remis aujourd’hui des contrats de concession sur le foncier économique. Ces contrats bénéficient à des investisseurs des wilayas de Bordj Bou Arreridj et de Blida.

Cette opération s’inscrit dans la concrétisation de projets liés aux industries agroalimentaires et aux services numériques.

Trois projets industriels à Bordj Bou Arreridj

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a reçu trois contrats de concession. Ces projets d’investissement se situent dans la zone industrielle de Mechta Fatima.

Le premier projet consiste en la réalisation d’une chambre froide. La société SARL Line Tex Groupe portera ce projet. Le deuxième projet vise la construction d’une fromagerie. L’entreprise SARL Bichari Leader Cheese en assurera la réalisation.

Le troisième projet porte sur une usine de production de chocolat. La société SARL Southern Cacao Company développera cette unité. Un investisseur issu de la communauté algérienne établie à l’étranger détient cette entreprise.

L’agence a confirmé l’importance économique de ces projets. Ils devraient créer plus de 981 emplois directs au total. Ces initiatives renforceront également le tissu industriel local de la wilaya. Le secteur agroalimentaire en sortira consolidé.

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Blida accueille un projet de data center

La wilaya de Blida a également reçu un contrat de concession. La SARL Diar Dzayer pour le commerce électronique et l’innovation bénéficie de cette concession. Ce projet consiste à réaliser un centre de données, ou data center.

Le site du projet se situe dans la commune d’El Arbaa. Cette implantation renforcera les infrastructures numériques et les services numériques de la wilaya. Le projet devrait générer 340 postes d’emploi.

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Un signal fort pour l’investissement en Algérie

Ces deux opérations illustrent la diversité des projets accompagnés par l’AAPI à travers le territoire national. L’agriculture, l’agroalimentaire et le numérique figurent parmi les secteurs porteurs identifiés par les autorités.

Ces investissements devraient contribuer au développement économique local et à la création d’emplois dans les régions concernées. Ils traduisent également la volonté des pouvoirs publics de diversifier l’économie nationale et d’attirer davantage de capitaux, notamment auprès de la communauté algérienne établie à l’étranger.

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