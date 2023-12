Investissement Immobilier à l’Étranger avec TEKCE: Pourquoi et Où?

Les ETF, les fonds communs de placement, les actions étrangères et les ADR ne sont cependant que quelques exemples des nombreux outils d’investissement à l’étranger; Comme chacun le sait, posséder un bien immobilier international est l’un des actes d’investissement les plus rentables et moins stressants. Outre le fait que l’immobilier est déjà rentable, savoir dans quel pays, quelle région du pays et avec quel type de bien immobilier investir vous amènera à un profil d’investisseur de haut niveau.

Depuis 2004, TEKCE a développé un système complet d’investissement immobilier basé sur ses valeurs. En examinant les pays et les types immobiliers les plus prometteurs avec des experts dans le domaine, TEKCE propose non seulement des options d’investissement rentables, mais s’efforce également d’offrir un niveau de vie élevé à ses investisseurs.

Compatible avec cette approche, son portefeuille comprend les principaux pays dans lesquels vous pouvez investir sans dépenser une fortune mais en garantissant ainsi une richesse et une vie de haut niveau. Il s’agit pour l’instant de la Turquie, l’Espagne, Chypre du Nord, Émirats Arabes Unis (EAU), Suède et Monténégro. La compagnie explore continuellement de nouvelles régions d’investissement.

Alors, pourquoi ces pays ont-ils été choisis, que voit TEKCE dans ces pays et que promettent-ils aux investisseurs? Les réponses se trouvent dans les sections suivantes de l’article.

Mais d’Abord, Pourquoi Investir dans l’Immobilier?

L’investissement immobilier présente de nombreux avantages et ils peuvent varier en fonction des objectifs de l’investisseur. Mais beaucoup incluent un revenu passif, des flux de trésorerie stables, des avantages fiscaux, une diversification et un effet de levier. Les investisseurs profitent également des revenus locatifs, de la plus-value du capital et des revenus générés par les activités commerciales dépendant de l’immobilier.

Même de manière simple, vous pouvez gagner de l’argent lorsque vient le temps de vendre un bien immobilier avec un investissement judicieux car sa valeur a tendance à augmenter avec le temps. Au fil du temps, les loyers ont également tendance à augmenter, ce qui pourrait augmenter les flux de trésorerie.

Bien sûr, ce sont les premières choses qui viennent à l’esprit. Le secteur offre une variété d’opportunités lucratives et de stratégies d’investissement. Votre feuille de route deviendra claire après avoir discuté avec un professionnel de l’investissement immobilier car elle dépendra du type d’immobilier et de la région.

L’Espagne est-elle la Star de l’Immobilier en Europe?

Certainement. Son emplacement est accessible, en particulier pour les pays européens, la splendeur historique et pittoresque est à couper le souffle et les prix de l’immobilier en Espagne sont incroyablement abordables par rapport à ceux d’un pays membre de l’UE.

Le plus grand avantage est que le retour sur investissement des biens immobiliers à vendre en Espagne est très favorable. En raison de la demande croissante de locations, du volume du tourisme et de la croissance du secteur immobilier, il existe un large éventail d’options disponibles avec des marges bénéficiaires positives.

Mais ce qui retient l’attention, c’est la vie qu’elle offre. L’Espagne offre un style de vie confortable et actif où diverses cultures peuvent coexister. Sa culture attire des gens de toute l’Europe ainsi que d’autres continents. Les gens veulent investir ici, mais ils veulent aussi y vivre. Les Américains et les Britanniques en sont peut-être des exemples évidents. Plus de 377.000 Américains se sont envolés pour l’Espagne en juin 2022, soit une augmentation de 86,9% par rapport au même mois de l’année prépandémique précédente de 2019.

Selon les préférences des clients de TEKCE, les meilleurs endroits pour investir dans l’immobilier en Espagne sont Malaga, Alicante et Murcie. Ils se distinguent par leur emplacement permettant de mener un style de vie relaxant sur la plage. Tous permettent également aux résidents de profiter d’une variété d’activités en plein air.

La Localisation de la Turquie est-elle Son Seul Avantage en Matière d’Investissement Immobilier?

La réponse est tout simplement non, mais même si tel était le cas, cela suffirait. La Turquie présente un excellent potentiel pour les investisseurs et les promoteurs immobiliers en intégrant un important secteur de la construction avec une production commerciale et industrielle en expansion et un emplacement privilégié à l’intersection de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie Centrale.

Cela signifie que non seulement le marché local est suffisamment puissant, mais qu’il est également situé à proximité des principales économies mondiales. En conséquence, la variété du marché est élevée aux niveaux local et mondial, et il y a d’excellentes chances de gagner une part de marché. De plus, les investisseurs bénéficieront de perspectives industrielles et d’un climat commercial accueillant.

Bien sûr, outre l’économie, il est important de parler des quatre saisons de la Turquie, de son climat chaud, de la beauté de ses paysages, de son excellent niveau de vie et de son coût de la vie relativement bon marché.

Toutes ces caractéristiques créent une demande organique contribuant au marché immobilier. Par exemple, l’immobilier est nécessaire pour ceux qui voyagent à des fins professionnelles afin de pouvoir démarrer leur vie et créer leur entreprise. En raison des 300 jours de soleil, de l’importance historique et de la beauté des paysages, un grand nombre de touristes visitent le pays toute l’année et, là encore, il y a un besoin d’hébergement.

Pour donner un exemple spécifique, l’achat d’un immobilier à Antalya, le centre touristique de la Turquie, est très courant, tant pour une vie à l’année que pour une vie saisonnière. Les données montrent que les acheteurs étrangers ont acheté 21.860 des 80.459 biens immobiliers à Antalya en 2022. De plus, les investisseurs se sont concentrés sur Istanbul, le leader immobilier de tous les temps, et Trabzon, l’étoile montante.

Pour le dire simplement, la Turquie a toujours besoin d’un secteur du logement pour les nationaux et les étrangers. Cela indique que votre maison se loue rapidement, se vend rapidement et est constamment en demande.

Acheter un Immobilier aux Émirats Arabes Unis Signifie est un Prestige pour les Investisseurs Fortunés

Le marché immobilier de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en particulier, a connu une croissance exceptionnelle grâce au concept d’immobilier de marque. L’immobilier de marque est associé à des entreprises renommées, donnant une impression d’exclusivité et de statut. Par exemple, comme c’est le cas aujourd’hui en Espagne, Lamborghini a dominé pendant un certain temps le marché de Dubaï avec un projet de construction inspiré par son design, et tous les appartements ont été vendus en très peu de temps.

Cette approche créative a changé l’apparence de la ville et a fait de Dubaï un centre international majeur de l’immobilier de luxe. C’est pourquoi l’achat d’un immobilier à Dubaï démontre le prestige de l’investisseur. Par conséquent, de plus en plus d’investisseurs fortunés s’installent, augmentant encore la valeur de l’immobilier.

En plus du retour sur investissement, ces projets pourraient avoir des conceptions inégalées et exceptionnelles dans le secteur haut de gamme. Ils allient luxe et élégance et comprennent tout, des ascenseurs spécifiques aux voitures de sport aux résidences hôtelières offrant une variété de services.

L’immobilier d’investissement à Dubaï est un choix parfait pour les personnes à la recherche d’un investissement de prestige qui s’appréciera rapidement et d’un style de vie luxueux.

L’Expérience de Vie Insulaire à Chypre du Nord

La République Turque de Chypre du Nord est une autre destination méditerranéenne prisée à la fois pour ses investissements et ses excellentes conditions de vie. De faibles frais de subsistance, un grand potentiel de location et une vie au bord de la mer sont des facteurs qui entrent en jeu pour déterminer pourquoi les gens choisissent d’investir dans l’immobilier à Chypre du Nord.

Cela peut sembler être un petit morceau de terre parce que c’est un pays insulaire, mais c’est une vaste île avec cinq grands districts. En raison du large choix de biens immobiliers en bord de mer de Chypre du Nord dans chaque région, ils ont été très favorisés et ont suscité un intérêt sur le marché mondial du logement. Dans l’enquête mondiale 2021 sur l’immobilier de Live and Invest Overseas, Forbes, une autorité renommée en matière d’affaires et d’investissement, qualifie Chypre du Nord de «le meilleur de la Méditerranée à une fraction du coût de la vie en Méditerranée ailleurs».

En plus d’être une destination de vacances populaire en Europe, Chypre compte une importante population étudiante grâce à ses universités réputées, ce qui rend le pays toujours vivant et actif. Le secteur de la culture et du divertissement des casinos, en revanche, est aussi fort que le tourisme estival.

Elle a également réussi à attirer des retraités ces dernières années, en particulier au cours des cinq dernières années, car le coût de la vie et l’achat d’un immobilier à Chypre du Nord sont abordables. C’est pourquoi les investisseurs peuvent rencontrer l’expression «refuge de retraite en plein essor» dans le secteur.

Acheter un Immobilier au Monténégro est la Nouvelle Tendance

En matière d’élégance et de magnificence, nous pourrions qualifier le marché immobilier du Monténégro de Dubaï de l’Europe. Le Monténégro est un hommage au luxe avec ses riches demeures balnéaires et ses yachts. Mais les maisons luxueuses ici sont plus confortables et plus proches de la nature. C’est pourquoi investir dans l’immobilier au Monténégro offre aux investisseurs la tranquillité d’esprit.

En plus du calme et du luxe, le Monténégro garantit une stabilité totale. L’indice des États fragiles de ce pays est de 57,9, ce qui est un niveau satisfaisant. De nombreux investisseurs attachent une grande importance à la stabilité économique du pays.

En outre, le FMI prévoit que le Monténégro terminera l’année 2023 avec un taux de croissance de 3,2% et de 3% pour 2024. Il montre que l’économie du Monténégro devrait croître de 13,8% au cours des cinq prochaines années, ce qui se traduirait par un taux de croissance moyen du PIB de 2,8%.

Pour les investisseurs immobiliers, cela signale une hausse stable et à long terme de la valeur et de la demande immobilière. Les investisseurs potentiels peuvent avoir la chance de bénéficier d’une croissance du capital et de recevoir un retour sur investissement constant sur leur investissement immobilier au Monténégro au fil du temps.

TEKCE Garantit 100% de Bonheur et Zéro Échec aux Investisseurs Étrangers

Dans chaque région de service, TEKCE assure aux investisseurs un succès et un bonheur complets lors de l’achat immobilier à l’étranger. Les investisseurs travaillent avec un expert immobilier et un avocat tout au long de la procédure, ce qui est le principal facteur qui rend possible cette assurance. Le processus se déroule facilement et les investisseurs se sentent à l’aise car ils obtiennent à tout moment des réponses à leurs questions. Leurs agents commerciaux évitent tout problème potentiel qui pourrait survenir au cours du processus.

Outre la confiance des investisseurs, leur confort est une priorité absolue. Les investisseurs peuvent facilement surveiller l’ensemble du processus depuis leur domicile ou en voyage en donnant procuration aux avocats de TEKCE. Ce service s’appelle TeleProperty et est protégé par les droits d’auteur de TEKCE. Il vous permet d’effectuer à distance un achat légal de maison.

TeleProperty est particulièrement utile lorsque les investisseurs ne souhaitent pas voyager ou préfèrent se promener à travers le pays plutôt que de s’occuper de la paperasse. De plus, il existe également un service TeleMortgage pour les transactions hypothécaires.

Une autre caractéristique qui distingue la compagnie de la concurrence est que les services sont fournis même après l’achat de l’immobilier. Cette procédure, appelée après-vente, concerne même la décoration de la maison.

TEKCE continue son chemin auprès d’investisseurs satisfaits grâce à sa stratégie commerciale et services. Cela leur promet non seulement un investissement judicieux, mais aussi un meilleur niveau de vie.