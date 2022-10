Investissement : des hommes d’affaires saoudiens en visite en Algérie

Une délégation comptant des hommes d’affaires saoudiens entamera ce dimanche, 23 octobre 2022, une visite de travail en Algérie dans le but d’examiner les opportunités d’investissements et de partenariat, a fait savoir un communiqué du Ministère de l’Industrie.

Dans un communiqué rendu public hier soir, le Ministère de l’Industrie a fait savoir qu’ « une délégation saoudienne, présidée par Cheikh Mohammed Bin Abdulaziz Alajlan, vice-président du groupe Ajlan and Bros Holding Group Abilitii, effectura une visite de travail en Algérie à compter d’aujourd’hui ».

« Au cours de cette visite, la délégation venue d’Arabie Saoudite rencontrera de nombreux responsables algériens, de différents secteurs. Notamment les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de l’industrie pharmaceutique », a indiqué le même communiqué. Notant que « la délégation saoudienne aura également une rencontre sur le climat des affaires, les facilitations et les mesures incitatives en matière d’investissement en Algérie ».

En outre, le communiqué du Ministère de l’Industrie a aussi indiqué que « le programme de la visite de travail qu’effectue la délégation saoudienne en Algérie prévoit des sorties sur terrains de plusieurs projets industriels ».

Par ailleurs, le département du ministre Ahmed Zeghdar a tenu à préciser que « Ajlan and Bros Holding Group Abilitii est l’un des groupes leaders en Arabie Saoudite ». Et ce, « particulièrement dans les secteurs du textile et de la promotion immobilière ».

En effet, « le Groupe compte pas moins de douze (12) grandes sociétés activant dans les secteurs de l’énergie, des eaux, de l’agroalimentaire, des services de logistique et de l’hôtellerie, est établi dans 15 États à travers le monde », a conclu la même source.

Le ministre de l’Industrie reçoit la délégation saoudienne d’hommes d’affaires

Ainsi, « le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a reçu aujourd’hui au siège du Ministère le vice-président du groupe Ajlan and Bros Holding Group Abilitii, Cheikh Mohammed Bin Abdulaziz Alajlan, qui effectue une visite de travail en Algérie pour examiner les opportunités d’investissements et de partenariat ».

Au cours de cette rencontre, « le ministre Zeghdar a passé en revue les points les plus importants de la nouvelle loi sur l’investissement en termes de facilités et d’avantages accordés aux investisseurs locaux et étrangers », a fait savoir un communiqué du Ministère de l’Industrie.

« Il a aussi mis en avant les capacités et les grandes qualifications naturelles, géographiques, économiques et humaines dont regorge notre pays. Et qui permettent d’attirer les plus grands projets pour répondre aux besoins du marché local et d’exporter vers les marchés arabes, européens et africains ».

D’ailleurs, « le ministre de l’Industrie a souligné la volonté de l’Algérie d’établir des partenariats avec les frères saoudiens dans de nombreux domaines industriels, agricoles, énergétiques, touristiques et miniers. Concernant le secteur industriel, Ahmed Zeghdar a évoqué les industries alimentaires, les industries chimiques et les industries sidérurgiques. Qui constituent des opportunités de partenariat fructueux entre les deux pays ».

« De son côté, Cheikh Mohammed Bin Abdulaziz Alajlan a exprimé la volonté de son Groupe d’incarner de grands projets en Algérie à dimension régionale et internationale ». Rajoutant que « sa première visite en Algérie s’inscrit dans ce cadre pour identifier le ou les projets qui pourraient faire l’objet d’un partenariat profitable pour les deux parties ».

Algérie – Jordanie : vers le développement de la coopération bilatérale

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s’était entretenu, le 16 octobre dernier, avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume de Jordanie, Ayman Al-Safadi.

Les échanges entre les deux parties avaient notamment porté sur la promotion des relations bilatérales. D’ailleurs, le Chef de la diplomatie jordanienne avait fait part « de la volonté de son pays de développer les relations bilatérales au mieux dans les intérêts de la Jordanie et de l’Algérie, deux pays frères ».

Par la même occasion, les deux parties avaient évoqué « la planification concrète pour la tenue de la Commission mixte algéro-jordanienne. En vue d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, du tourisme, de l’éducation et de l’investissement ».