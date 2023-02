Investir en Algérie: l’ambassadrice US salut les efforts des autorités

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Amar Belani a reçu, l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, indique un communiqué du ministère.

En effet, la rencontre ayant eu lieu hier, le jeudi 2 février 2023, à Alger a permis aux deux parties d’évoquer les relations entre les deux pays et les moyens de renforcement de la coopération bilatérale qui a connu un développement positif récemment, notamment dans le domaine économique.

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيّد عمار بلاني، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ، السيّدة إليزابيت مور أوبين.

شكّل اللقاء فرصة للجانبين 🇩🇿و🇺🇸 لاستعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي. pic.twitter.com/EvYjwybybX — وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) February 2, 2023

Investissement en Algérie : l’ambassadrice US salut les efforts des autorités algériennes

Dans ce sens, l’ambassadrice des Etats-Unis a salué, les efforts consentis par les autorités algériennes pour l’amélioration du climat d’affaires et l’augmentation des flux des investissements étrangers en Algérie, soulignant que « les points positifs apportés par la nouvelle loi sur l’investissement, notamment sur le plan des garanties législatives et des avantages fiscaux accordés aux investisseurs étrangers, suscitent l’intérêt des hommes d’affaires et des compagnies américaines ».

Pour sa part, Belani a appelé les compagnies américaines à saisir les opportunités prometteuses offertes par le marché algérien, notamment à la lumière de la nouvelle loi sur l’investissement qui offre une plus grande stabilité législative et réglementaire, ainsi qu’une meilleure visibilité aux investisseurs étrangers.

« Les réformes économiques lancées par l’Algérie grâce à un suivi personnel et aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, commencent à porter leurs fruits sur le plan du flux des partenaires et des investisseurs étrangers sur la destination Algérie, devenue très attractive », note le communiqué.

En outre, les entretiens algéro-américains ont également porté sur les échéances à venir dans le domaine de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Saluant à ce sujet, la coopération fructueuse entre l’Algérie et les Etats-Unis en matière de lutte contre le terrorisme, réitérant leur détermination à la consolider et à l’élargir notamment dans le contexte des enjeux inhérents à la situation sécuritaire fragile dans la région du Sahel.

Elargissement de la coopération bilatérale pour l’enseignement de l’anglais

Concernant le domaine scientifique et culturel, Amar Belani et Elizabeth Moore Aubin ont convenu de l’élargissement de la coopération bilatérale concernant l’enseignement de la langue anglaise. L’ambassadrice américaine à Alger a donc exprimé la disposition de son pays à accompagner les efforts des autorités algériennes pour renforcer la place de la langue anglaise notamment en milieu des étudiants et des chercheurs universitaires.

Les questions internationales et régionales au cœur de la rencontre

Par ailleurs, les deux parties ont échangé leurs vues sur plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment les développements de la cause sahraouie au sujet de laquelle Belani a réitéré la position indéfectible de l’Algérie en faveur de la lutte légitime du peuple sahraoui pour son droit à l’autodétermination.

Pour conclure après un long débat sur cette question, les deux parties ont convenu de l’importance de soutenir les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura aux fins d’encourager les parties au conflit à reprendre le processus des négociations pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable sur la base des règles de la légalité internationale et du droit international.

