Invention algérienne – Panneaux solaires : comment ça marche ? (vidéo)

Dans un précédent article, nous vous avons fait part de l’invention par des chercheurs algériens de l’université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbes d’une nouvelle technique de nettoyage de panneaux solaires qui marie efficacité, autonomie et économie d’énergie.

Cette invention qui a pour titre « Dispositif d’autonettoyage et de refroidissement des panneaux solaires par vent électrique » a fait l’objet d’un brevet à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INAPI) avec extension à l’international, au niveau de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Hier, mardi 6 décembre, le laboratoire Apelec de la faculté de génie électrique de l’Université de Sidi Bel Abbes, à qui le mérite de cette innovation revient, est revenu avec plus de détails sur la technique d’autonettoyage des panneaux solaires avec vent ionique. L’équipe du professeur Amar Tilmatine a publié une vidéo de démonstration du fonctionnement en situation réelle du dispositif.

Comment fonctionne le dispositif d’autonettoyage des panneaux solaires par vent électrique ?

Dans le texte explicatif (en arabe et en anglais) qui accompagne la vidéo de démonstration, le laboratoire Apelec présente son projet en ces termes : « Innovation dans le domaine de l’autonettoyage des panneaux solaires réalisé par le laboratoire Apelec de l’Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes, sans utilisation d’eau et sans contact avec la surface. »

Ensuite, le texte précise : « Le nettoyage se fait grâce à un vent artificiel que produit un réacteur à plasma froid (décharge couronne). La collision des charges électriques créées par l’ionisation de l’air avec les molécules d’air génère un “vent ionique” capable de déplacer les particules de sable et d’assurer un nettoyage de la surface du panneau solaire. »

S’agissant de l’énorme économie d’énergie que permet la technique, le laboratoire explique : « Avec une tension d’environ 20 000 volts, mais un courant de 0,001 Ampère, la puissance du dispositif est d’une vingtaine de watts seulement ». Cela veut dire qu’il fonctionne avec l’équivalent de ce que consomme une lampe LED.

Enfin, le communiqué de l’Apelec confirme qu’un brevet a été déposé à l’INAPI avec extension internationale (e-PCT). Celui-ci s’intitule : « Dispositif d’autonettoyage et de refroidissement des panneaux solaires par vent électrique » ; et il mentionne les noms des chercheurs : Tilmatine Amar, Kadous Nezha, Yanallah Khelifa et Bellebna Yassine.

Comment l’Algérie peut-elle tirer profit de l’invention de ses chercheurs ?

Les panneaux photovoltaïques, une des alternatives les plus sérieuses aux énergies fossiles, présentaient jusqu’à présent un problème majeur : la difficulté de leur entretien. En effet, les techniques actuelles sont coûteuses et énergivores. Sur ce plan donc, l’invention algérienne fait office d’une petite révolution technologique.

Par ailleurs, l’Algérie, grâce à son immense Sahara, possède un potentiel énorme en matière d’énergie solaire, mais son exploitation se heurte au problème des fréquents vents de sable qui complique l’entretien des panneaux. Cette nouvelle technique d’autonettoyage tombe donc à pic : elle permettra peut-être de surmonter cet obstacle et de faire de notre pays un leader, sinon mondial, du moins régional dans la production d’énergie solaire.