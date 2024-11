Invasion du Martin triste en Algérie : La Direction générale des forêts passe à l’action

Il a fait le tour des réseaux sociaux en une semaine, déclenchant l’inquiétude des Algérois : le Martin triste a été aperçu dans la capitale !

Cette découverte ornithologique a mobilisé tous les spécialistes de la région. Originaire d’Inde, cet oiseau, classé parmi les plus invasifs au monde, représente une menace sérieuse pour notre biodiversité locale.

Face à ce danger imminent, la Direction des forêts d’Alger a mis en place un dispositif d’urgence pour étudier et contenir la propagation de cette espèce invasive.

Dans un communiqué, la direction a indiqué avoir constitué une équipe composée de ses propres cadres, ainsi que des spécialistes dans l’élevage des oiseaux dans le Centre cynégétique de Réghaïa et Zéralda et des représentants de la fédération des chasseurs d’Alger.

Cette équipe a pour mission de suivre, de recenser et de surveiller les colonies de cet oiseau, d’étudier ses déplacements, son alimentation et ses comportements, afin d’élaborer un plan d’action scientifique visant à anticiper les éventuels risques écologiques sans perturber l’équilibre biologique. Cette initiative fait suite à une demande officielle de la direction générale des forêts.

La direction a tenu à rassurer le public en précisant que toutes les mesures de précaution nécessaires ont été prises. Elle a appelé à éviter tout comportement susceptible de déséquilibrer l’écosystème et de rompre la chaîne alimentaire naturelle, notamment la chasse illégale ou d’autres actes menaçant la faune.

Pour plus d’informations ou de renseignements, la direction invite le public à se rapprocher des services de l’administration des forêts ou à contacter le numéro vert 1070.

Invasion du Martin triste : Les autorités mobilisées pour enrayer la menace

« Le Martin triste possède une capacité impressionnante à éliminer d’autres espèces d’oiseaux. Il dévore leurs œufs et leurs petits, et s’approprie leurs nids. Ce prédateur redoutable peut même tuer des corbeaux de grande taille et défend son territoire avec une grande férocité », affirme Adel Ghrib, membre du bureau de l’Association pour la promotion et l’élevage des oiseaux d’Alger.

Selon lui, le Martin triste excelle dans l’imitation des voix humaines, surpassant même les perroquets. Il peut imiter des nourrissons, des hommes ou des femmes avec une précision troublante, ce qui le rend particulièrement problématique en milieu urbain. En plus de perturber les écosystèmes, il menace les cultures agricoles, engendrant de lourdes pertes économiques.

Face à cette menace grandissante, l’APOCE appelle les citoyens à signaler toute présence de Martin triste. Une collaboration étroite entre les autorités et la population est essentielle pour limiter la propagation de cet oiseau. Des campagnes de sensibilisation sont en cours pour informer le public sur les risques encourus et les mesures à prendre.