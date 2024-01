Intrusion d’un clandestin dans un vol d’Air Algérie: 10 personnes en détention provisoire

Fin décembre dernier, un passager clandestin a été découvert en état d’hypothermie sévère à l’aéroport de Paris Orly, en France, dans le train d’atterrissage d’un avion de la compagnie aérienne nationale arrivant au départ de l’aéroport d’Oran en Algérie.

Le jeune harrag, âgé d’une vingtaine d’années, était en vie, mais en urgence absolue, il a été transporté vers l’hôpital suite à l’intervention de la gendarmerie, des transports aériens et des services d’urgence.

Affaire de l’intrusion d’un harraga dans un avion d’Air Algérie : 10 personnes écrouées

Une enquête préliminaire approfondie a été lancée par le directeur général de la sécurité intérieure, suite à l’intrusion du jeune Mehdi .R, dans un avion devant assurer le vol Oran – Paris, pour des fins de migration clandestine.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé la responsabilité directe de plusieurs responsables à l’aéroport international d’Oran. Dont, le directeur technique d’Air Algérie, le directeur de l’aéroport d’Oran et le directeur régional de la société de gestion des aéroports à Oran, selon le communiqué de la DGSI.

Par ailleurs, dimanche 7 janvier dernier, la Cour d’Oran a annoncé dans un communiqué, l’ouverture d’une information judiciaire contre 10 personnes impliquées dans l’affaire de l’intrusion de ce jeune passager clandestin à l’aéroport d’Oran.

Il en est question, notamment, de plusieurs agents et fonctionnaires de la police à l’aéroport international d’Oran, et un agent mécanicien exerçant au profit de la compagnie aérienne nationale. Le juge d’instruction au tribunal d’Oran a ordonné la mise en détention provisoire des 10 suspects. Ces derniers sont poursuivis pour acte non intentionnel qui expose au danger la vie des passagers d’un avion, mais aussi pour « délit de mise en danger de la vie ou de la sécurité physique d’un autrui et de l’avion ».

