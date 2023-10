Introduction de l’anglais dans les programmes de formation professionnelle

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Yassine Merabi, a annoncé aujourd’hui, depuis le Centre de Recherche Scientifique et Technique des Zones Arides à Biskra, une initiative importante visant à renforcer l’enseignement de l’anglais technique dans les programmes de formation professionnelle. Cette décision vise à améliorer les compétences des apprenants et à répondre aux besoins des partenaires étrangers.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la rentrée de septembre 2023, en présence du Président du Haut Conseil de la Jeunesse, Mustapha Haidaoui, et des autorités locales via la téléconférence, le ministre a souligné l’importance de cette démarche. Dans le cadre de cette initiative, des manuels spécifiques en anglais technique ont été élaborés pour les étudiants de la formation professionnelle, couvrant plus de 80 % des filières, soit 20 spécialités jusqu’à présent.

En outre, le ministre a annoncé la création d’une cellule nationale de soutien à l’enseignement de l’anglais, destinée à aider progressivement les enseignants et les étudiants du secteur. Cette cellule sera accompagnée par des cellules régionales dans chaque wilaya pour coordonner les efforts à l’échelle nationale.

Un atout pour l’emploi et la compétitivité

L’introduction de l’anglais technique dans les programmes de formation professionnelle vise à renforcer la compétitivité des diplômés sur le marché du travail. En effet, de nombreuses entreprises étrangères exigent des compétences linguistiques en anglais de leurs employés. Cette initiative aidera les étudiants à mieux s’adapter aux exigences des entreprises internationales et à élargir leurs opportunités d’emploi.

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels a pris cette mesure en réponse aux besoins exprimés par les partenaires étrangers, notamment les entreprises étrangères opérant en Algérie. L’anglais étant une langue internationale, sa maîtrise est essentielle pour faciliter les échanges commerciaux et renforcer la coopération internationale.

Yassine Merabi a souligné que l’objectif principal de cette initiative est d’améliorer la qualité de l’enseignement de la formation professionnelle en Algérie. La maîtrise de l’anglais technique permettra aux étudiants de mieux comprendre les dernières avancées technologiques et scientifiques dans leur domaine, les préparant ainsi à des carrières réussies.

Le ministre a également souligné l’importance de la collaboration entre le secteur public et privé dans la mise en œuvre de cette initiative. Les entreprises locales et internationales sont invitées à participer activement à l’élaboration des programmes d’enseignement de l’anglais technique, afin de les adapter aux besoins réels du marché du travail.

L’annonce de l’introduction de l’anglais technique dans la formation professionnelle en Algérie ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour l’avenir. Elle renforce la position du pays en tant que partenaire attractif pour les investissements étrangers et offre aux jeunes diplômés de meilleures opportunités de carrière à l’échelle internationale.