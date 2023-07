Introducing KingKong Star: Premier Smartphone 5G Robuste de Cubot !

Cubot est fier d’annoncer le lancement mondial de son dernier smartphone phare, le KingKong Star, disponible le 7 août sur AliExpress. Doté d’une technologie de pointe, de performances exceptionnelles et d’une durabilité inégalée. Ce smartphone est conçu pour être le compagnon ultime des aventuriers et des passionnés de smartphones.

Performances Exceptionnelles et Durabilité Inégalée

Le KingKong Star est équipé d’un puissant processeur Octa-Core 7 nm et de la technologie 5G avancée, offrant des performances inégalées et une connectivité rapide. Que vous jouiez à des jeux immersifs ou que vous effectuiez plusieurs tâches en même temps. Cet appareil répondra à toutes vos attentes en termes de puissance.

Écran 2K FHD+ Époustouflant et Couleurs Vives

Préparez-vous à être captivé par l’écran 2K FHD+ de 6,78 pouces du KingKong Star. Avec des couleurs vives et une résolution de 1080 * 2460, chaque détail prend vie, offrant une expérience visuelle à couper le souffle.

Double Écran Innovant, Polyvalence et Connectivité Révolutionnaires

Le KingKong Star se distingue par son design innovant à double écran, comprenant un écran arrière personnalisable de 1,09 pouce. Cette fonctionnalité offre une polyvalence inégalée et une connectivité optimisée. Restez constamment connecté, accédez facilement aux informations importantes et exprimez votre créativité en toute simplicité.

Capturez des Moments Mémorables avec Précision

Grâce à son appareil photo triple ultra HD de 100 MP et son appareil photo vision nocturne de 24 MP. Le KingKong Star capture chaque instant avec une clarté exceptionnelle et des couleurs vibrantes, que ce soit pour les paysages ou les portraits.

Stockage et Résistance pour Toutes les Situations

Ne vous souciez plus des limitations de stockage grâce à une mémoire RAM de 24 Go (12 Go + 12 Go de RAM étendue). Une mémoire ROM de 256 Go, extensible jusqu’à 1 To. De plus, avec sa classification IP68/IP69K, le KingKong Star est résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes. Ces caractéristiques vous permettant de l’utiliser dans tous les environnements.

L’avenir entre vos mains avec Android 13

Profitez d’une sécurité améliorée, de fonctionnalités avancées et d’une connectivité transparente avec le monde numérique grâce au système d’exploitation Android 13.

Ne manquez pas le lancement mondial du KingKong Star de Cubot, disponible exclusivement sur AliExpress à partir du 7 août. Obtenez le smartphone phare ultime, alliant performances exceptionnelles et durabilité inégalée.