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Faits Divers

Sétif : Un jeune de 29 ans succombe à une intoxication au « tacos », 8 autres personnes hospitalisées

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Sétif : Un jeune de 29 ans succombe à une intoxication au « tacos », 8 autres personnes hospitalisées
Intoxication alimentaire
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Un repas rapide s’est transformé en tragédie dans le sud de la wilaya de Sétif. Mercredi, un jeune homme de 29 ans a perdu la vie et huit autres clients ont été hospitalisés après avoir mangé des « tacos » achetés dans un fast-food de la commune de Ksar El Abtal.

Une victime reste placée sous surveillance médicale rapprochée. L’émotion est vive chez les habitants de cette localité rurale, où le drame est désormais sur toutes les lèvres.

Une intoxication alimentaire qui a mobilisé l’hôpital d’Aïn Oulmane

Les personnes touchées ont été acheminées vers l’hôpital d’Aïn Oulmane, où les équipes soignantes ont immédiatement entamé la prise en charge.

Les symptômes digestifs aigus ont pu être maîtrisés chez la plupart des patients, dont l’état s’est stabilisé au fil des heures. Deux cas, en revanche, ont évolué de façon dramatique.

Le décès du trentenaire a assombri une soirée déjà pesante pour le personnel médical. Une autre victime, dont le pronostic a été jugé préoccupant, continue de recevoir des soins intensifs. Selon des proches de la famille cités par Echorouk, il s’agit de l’épouse du défunt, qui avait partagé le même repas.

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Le fast-food fermé et son propriétaire interpellé à Ksar El Abtal

Dès les premières alertes, la Gendarmerie nationale s’est déplacée sur les lieux. Une enquête de terrain a été lancée, en coordination avec les directions de la Santé et du Commerce ainsi que le bureau d’hygiène de la commune. Les enquêteurs veulent reconstituer la chaîne des événements qui a conduit à ce décès.

Les vérifications portent sur le respect des normes d’hygiène, les conditions de conservation des denrées et les méthodes de préparation appliquées dans l’établissement. Le commerce a été fermé sans délai.

Son gérant, placé entre les mains des services compétents, est actuellement auditionné, en attendant la suite des procédures judiciaires.

Les autorités locales n’excluent aucune piste à ce stade. Des mesures coercitives supplémentaires pourraient être prononcées si des manquements graves étaient confirmés par les investigations en cours.

La mayonnaise et le fromage au centre des soupçons

Les premières hypothèses des enquêteurs se concentrent sur deux ingrédients bien précis du sandwich : la mayonnaise et le fromage. Ces produits supportent mal les ruptures de la chaîne du froid et deviennent rapidement dangereux lorsqu’ils séjournent à température ambiante.

Rien n’est toutefois établi pour l’instant. Des échantillons de l’ensemble des composants du repas ont été prélevés puis transmis à un laboratoire spécialisé. Seuls ces résultats permettront d’identifier formellement le germe en cause.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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