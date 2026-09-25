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Faits Divers

Des dizaines de personnes intoxiquées après avoir consommé du mille-feuille à Djelfa

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Des dizaines de personnes intoxiquées après avoir consommé du mille-feuille à Djelfa
Des dizaines de personnes intoxiquées après avoir consommé du mille-feuille à Djelfa
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À Hassi Bahbah, dans le nord de la wilaya de Djelfa, un dessert consommé avant l’apparition des premiers symptômes se retrouve au centre d’un épisode d’intoxication alimentaire. Trente-trois personnes, de différents âges, ont été admises aux urgences après avoir déclaré avoir mangé du « mille-feuille ».

Les personnes concernées ont rejoint le service des urgences de l’établissement public hospitalier (EPH) Colonel Ahmed Bouguerra à Hassi Bahbah au cours des dernières 24 heures. Elles y ont subi les examens médicaux nécessaires et reçu les soins adaptés à leur état.

Intoxication alimentaire après consommation du mille-feuille : 33 personnes prises en charge aux urgences

Les patients ont indiqué aux équipes médicales avoir consommé des pâtisseries de type mille-feuille avant l’apparition des symptômes. Cette information a orienté les premières constatations autour d’une possible intoxication alimentaire.

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Les équipes médicales et paramédicales de l’établissement ont assuré la prise en charge des personnes admises. Après leur traitement, les patients ont pu quitter l’hôpital une fois leur état de santé amélioré.

D’après les premières informations disponibles, aucun cas grave n’a été enregistré parmi les personnes concernées.

Intoxication alimentaire à Djelfa : les patients ont quitté l’hôpital après amélioration

L’épisode concerne des personnes de différentes tranches d’âge. Toutes ont bénéficié d’une prise en charge médicale au niveau du même établissement hospitalier.

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À ce stade, les informations disponibles établissent surtout un lien temporel entre la consommation du mille-feuille et l’apparition des symptômes rapportés par les patients. Elles ne permettent pas, à elles seules, d’identifier avec certitude l’origine de l’intoxication ni de déterminer la responsabilité d’un produit ou d’un établissement.

Les autorités compétentes n’ont pas communiqué, dans les éléments disponibles, de résultats permettant d’établir la cause précise de cet épisode.

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Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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