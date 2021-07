Intoxication massive à la plage de Ténès : ce que l’on sait

Une étrange affaire a éclaté hier à la grande plage de Ténès, dans la wilaya de Chlef. Près de 200 citoyens qui ont été en contact avec les eaux, et parmi eux des plongeurs de la protection civile, ont été vite frappés de plusieurs symptômes inquiétants. Suite à cela, une alerte a été donnée, aboutissant, en l’espace de quelques heures, à la fermeture de trois plages et à l’intervention du Wali lui-même, qui a mobilisé les structures sanitaires afin de prendre en charge les baigneurs infortunés.

Quelle est la source de cette intoxication ? La question est sur toutes les lèvres. Mais aucune réponse sûre et définitive n’a été prononcée par les autorités. Interrogé sur cette affaire qui a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, le Wali de Chlef a indiqué qu’une enquête a été ouverte le jour même, mais il avait toutefois bien voulu dévoiler certaines pistes.

Un gaz ou un liquide à l’origine de l’intoxication ?

Le Wali de Chlef explique que les baigneurs atteints par cette intoxication, dont le nombre est de 193 personnes, et parmi eux une trentaine d’agents de protection civile, présentent tous les mêmes symptômes qui sont la fièvre, la nausée, mais aussi une toux aiguë dans certains cas. Le Wali dévoile également que les médecins ont pu constater que ces symptômes touchaient l’appareil respiratoire en premier lieu, ce qui indique qu’il s’agit d’une intoxication due à un gaz, et non à une pollution de l’eau qui a été jugée bonne suite à des analyses qui ont été faites par les services de la protection de l’environnement.

Concernant l’origine de ce gaz, une enquête a été vite ouverte par les autorités compétentes. Ceci dit, toujours selon le Wali de Chlef, il y a un navire qui est arrivé au même moment au port de Ténes. Dans ce bateau se trouvaient des vaches importées. Le Wali n’écarte donc pas la probabilité que des gaz qui ont été longtemps conservés aient pu s’échapper à l’arrivée de la cargaison. Il s’agit cependant d’une simple hypothèse, précise le Wali.

Le plus important selon le premier responsable de la wilaya de Chlef est la sécurité des citoyens. C’est d’ailleurs pour cela qu’il avait tenu à annoncer que la quasi-totalité des baigneurs ont pu quitter les établissements sanitaires mobilisés à cet effet. Le Wali a également indiqué que des médecins qui se trouvaient en vacances ont été sur place hier. En outre, des mesures préventives ont été également prises et qui ont fait que l’activité de la station de dessalement de l’eau de mer ait été suspendue et les plages fermées au public.