Intoxication collective à la chawarma : Panique à Sidi Bel Abbès après l’hospitalisation de 21 personnes

Une vive inquiétude s’est emparée des habitants de Sidi Bel Abbès mercredi soir. Plus de vingt personnes, dont quatre enfants âgés de 4 à 11 ans, ont été victimes d’une sévère intoxication alimentaire après avoir consommé des repas dans un fast-food réputé du centre-ville, spécialisé dans la préparation de chawarma.

Selon les déclarations de la direction du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Abdelkader Hassani, dix-sept adultes et quatre enfants ont été admis en urgence au niveau des services de pédiatrie et des maladies infectieuses.

Les patients présentaient des symptômes aigus caractéristiques : forte fièvre, douleurs abdominales violentes, diarrhées profuses et vomissements répétés.

Du poulet avarié dissimulé sous des épices ?

Les témoignages concordants des victimes pointent directement du doigt des assiettes et sandwichs de chawarma au poulet.

Plusieurs malades ont rapporté que la viande présentait une odeur et un goût anormaux, en dépit d’un assaisonnement particulièrement chargé en épices.

Ces derniers demeurent convaincus qu’une viande de volaille avariée est à l’origine de ce malaise collectif, un incident d’autant plus marquant que l’établissement jouit d’une forte fréquentation dans la région.

🟢 A LIRE AUSSI : VIDÉO. Algérie : un mariage royal pour l’orpheline qui voulait « seulement deux poulets »

Face à la panique grandissante et aux rumeurs circulant parmi la population — certains malades résidant hors de la commune —, la direction du CHU a diffusé une vidéo explicative afin de faire le point sur la situation sanitaire.

Le Dr Saïdani Hakim, spécialiste en épidémiologie et médecine préventive au CHU Abdelkader Hassani, y confirme l’admission progressive, mercredi vers 19 heures, de 21 personnes dont l’âge varie entre 4 et 55 ans.

Le praticien s’est voulu rassurant quant à leur état de santé, précisant que l’ensemble des patients a pu regagner son domicile dès le lendemain, jeudi, après avoir reçu les soins nécessaires.

Fermeture administrative et enquêtes ouvertes

L’affaire a suscité une vague d’indignation et de vives critiques de la part des citoyens, qui ont appelé la direction du Commerce à intervenir fermement, soulignant qu’il ne s’agirait pas du premier incident de ce type lié à cet établissement.

Selon Echorouk, les services de sécurité ainsi que les agents de la direction du Commerce ont immédiatement diligenté des enquêtes parallèles. Des inspecteurs se sont rendus sur place afin de contrôler les matières premières utilisées lors de la préparation des repas.

🟢 A LIRE AUSSI : Une enseignante condamnée à 10 ans de prison après la mort de son mari

À la suite de cette inspection, la direction du Commerce a ordonné la saisie et la destruction de l’ensemble des denrées alimentaires avariées découvertes sur place. Une décision de fermeture administrative à titre conservatoire a été prononcée à l’encontre du restaurant pour une durée de 15 jours renouvelable, à compter du 8 octobre.