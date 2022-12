Intoxication au monoxyde de carbone : une famille décimée à Ghardaia

Le monoxyde de carbone ne cesse ne faire des ravages à l’arrivée de la saison hivernale. L’intoxication à ce gaz incolore, inodore et toxique a encore frappé ce matin. En effet, les services de la protection civile de la wilaya de Ghardaïa ont enregistré 04 décès suite à cet accident.

Ainsi, les 4 victimes, appartenant à la même famille, ont été retrouvés morts dans leur domicile de la commune d’El-Atteuf, située au nord de la wilaya de Ghardaïa.

Selon le communiqué des services de la protection civile, il s’agit d’un homme, de son épouse et de leurs deux enfants. Ce drame vient s’additionner à un lourd bilan que les services de la protection civile ont enregistré au cours de cette année.



Intoxication au CO : le drame d’Ouargla

Les accidents domestiques liés à l’intoxication au monoxyde de carbone sont, malheureusement, devenu monnaie courante lors de l’hiver. Caractérisés par vertiges, une impotence musculaire et une perte de connaissance, ces accidents sont les spectres des familles algériennes en hiver.

La semaine dernière, une famille composée de 05 personnes à retrouver la mort suite aux complications que l’intoxication au monoxyde de carbone ont entrainé. Résidants à Mekhadma, dans la wilaya de Ouargla, les 05 victimes n’ont eu aucune chance face à ce gaz mortel.

Le bilan de la protection civile relatif aux asphyxies au monoxyde de carbone

Dans un communiqué publié par les services de la protection civile algérienne, 95 décès liés à l’asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés en 2022. Ce chiffre s’accompagne de 2006 cas de secours d’une mort inévitable que les secouristes de la protection civile ont pu sauver lors de cette année.

Alors que les campagnes de sensibilisation se multiplient dans tout le territoire national, la Direction Générale de la Protection Civile rappelle que le monoxyde de carbone est un « gaz dangereux, invisible et sans odeur » et que « La prévention reste un moyen très efficace pour réduire les risques liés à ce type d’accidents domestiques ». Finalement, la DGPC affirme que « le respect des consignes de sécurité est nécessaire afin de préserver et protéger vies humaines. »