Intoxication au monoxyde de carbone : Un chauffe-eau provoque la mort de 2 personnes à Oran

Cet après-midi, deux personnes sont décédées dans la commune de Dar El Beida dans la wilaya d’Oran. Et ce, à cause d’une intoxication au monoxyde de carbone. Selon les révélations des services de la protection civile, les deux victimes sont décédées après avoir inhalé du monoxyde de carbone émis par le chauffe-eau de leur domicile familial dans la commune de Dar El Beida. De ce fait, les éléments de la protection civile sont intervenus afin de transférer les corps des deux personnes décédées au service mortuaire au niveau de l’hôpital.

Skikda : décès d’une femme après avoir inhalé du monoxyde de carbone

Les éléments de la protection civile sont intervenus ce dimanche pour secourir deux personnes suite à une intoxication au monoxyde de carbone émis par un chauffe-eau sans système d’évacuation des gaz de combustion. En effet, cet incident a eu lieu dans un immeuble au niveau du quartier des frères Sakr dans la wilaya de Skikda.

Dans ce sillage, il convient de noter que l’’accident a malheureusement causé la mort d’une femme et l’intoxication d’une autre âgée de 80 ans. Cette dernière a été immédiatement transportée à l’hôpital de Skikda, sachant que le corps de la victime décédée âgée de 55 ans a été transféré au service mortuaire au niveau de la même institution.

Constantine : décès d’une jeune femme de 27 ans dans un accident de voiture

Aujourd’hui, aux alentours de 9 heures, les services de la protection civile sont intervenus à la suite d’un accident de la route impliquant une voiture de tourisme qui a dérapé et s’est renversée. En effet, l’accident s’est produit au niveau de la route nationale n°05 près de l’Institut de Nutrition et d’Alimentation.

Malheureusement, l’accident a fait une victime décédée sur place. Dans le détail, il s’agit d’une femme âgée de 27 ans. La victime a été, de ce fait, transportée à la morgue de l’hôpital universitaire de Constantine.

Il convient de noter que l’accident a également fait quatre blessés, dont trois femmes et un homme âgés entre 23 et 68 ans, avec des blessures de gravité variable. Les blessés ont reçu les soins nécessaires et ont été transportés vers l’hôpital universitaire Ibn Badis.