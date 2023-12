Intoxication au monoxyde de carbone : 11 personnes sauvées in extremis

Chaque hiver, le tueur silencieux fait des ravages. Selon le bilan des services de la protection civile algérienne, plusieurs victimes ont été recensées lors des dernières 24 heures.

En effet, dans une publication sur ses réseaux sociaux, la protection civile a indiqué que 6 personnes, de la même famille, ont été secourues suite à une intoxication au monoxyde de carbone à Khmis Meliana.

Sauvés in extremis, les membres de cette famille ont été évacuées et ont reçu les soins nécessaires dans l’hôpital de la région. Par ailleurs, dans la wilaya de Setif, cinq personnes ont pu échapper à la mort suite à l’intervention des services de la protection civile.

Victime d’une intoxication au monoxyde de carbone, les 5 personnes ont été évacuées par les agents de la protection civile.

Dans ce registre, les services de la protection civile ont réitéré leur appel aux citoyens de prendre les mesures préventives afin d’éviter les drames qui caractérisent la saison hivernale, dues à l’intoxication à ce gaz mortel. « Un peu d’aération peut sauver vos vies », lit-on.





Le ministère du Commerce retire 4 détecteurs de monoxyde de carbone

Destinés à l’usage domestique, les détecteurs de monoxyde de carbone peuvent être le premier rempart contre les intoxications causées par ce gaz toxique.

Or, ces appareils doivent remplir leur mission à bon escient. À cet effet, veillant à la protection des citoyens, le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations a indiqué que plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone ont été retirés, avec effet immédiat, du marché national. Obsolètes et non conformes aux normes, les 4 détecteurs retirés du marché sont :

L’Atlas

Le Zass Turbo de type « FG-A009

Le Maxtor de type Max-009,

Le Geant de type GN-COD01-3B.

Dans le même registre, le ministère du Commerce avait annoncé, la semaine dernière, le retrait de deux autres produits destinés à la détection du monoxyde de carbone. Les deux produits en question proviennent de la marque « Maxwell » et de la marque « EYEMANN ».

Ce retrait immédiat fait suite aux enquêtes menées par le laboratoire du ministère qui précise que ces produits ont échoué aux épreuves de conformité. Ainsi, le ministère a invité les consommateurs à se séparer des détecteurs de monoxyde de carbone de ces marques.

