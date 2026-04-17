« Intoxication alimentaire massive » : à Constantine, 63 clients d’un restaurant finissent aux urgences

La ville nouvelle d’Ali Mendjeli a été le théâtre d’une alerte sanitaire majeure ce vendredi. Une intoxication alimentaire collective, touchant plus d’une soixantaine de personnes, a nécessité une intervention d’urgence des secours et une mobilisation des plus hautes autorités de la wilaya de Constantine.

Intoxication alimentaire collective à Constantine : Mobilisation des autorités et suivi médical

Selon les données préliminaires fournies par les services de la Wilaya de Constantine, dans un communiqué officiel, ce sont 63 personnes, dont plusieurs enfants en bas âge, qui ont été prises de malaises après avoir consommé des repas dans un restaurant local. L’alerte a déclenché un protocole d’urgence, répartissant les patients vers différentes structures spécialisées pour éviter l’engorgement des urgences.

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Le Wali de Constantine s’est rendu sur place dès vendredi pour superviser la situation. Sa visite a débuté à l’Établissement Public Hospitalier (EPH) Abdelkader Bencherif d’Ali Mendjeli, avant de se poursuivre à l’Hôpital pédiatrique de Mansourah. Ce déplacement visait non seulement à rassurer les familles des victimes, mais aussi à s’assurer que les moyens humains et matériels étaient suffisants pour répondre à cet afflux soudain de patients.

Ali Mendjeli : L’état de santé des 63 victimes jugé stable

Sur le front sanitaire, le message se veut apaisant. Les équipes médicales ont confirmé que la réactivité des secours a permis d’éviter des complications graves.

« La majorité des cas sont actuellement dans un état stable », précise le communiqué de la wilaya. Une surveillance continue reste toutefois de mise pour les cas les plus fragiles, notamment les jeunes enfants.

Cet incident soulève une nouvelle fois la question de la vigilance sanitaire dans les zones à forte concentration urbaine comme la ville nouvelle d’Ali Mendjeli. Suite à l’alerte, les services compétents de la wilaya ont été mobilisés pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette intoxication.

Comme le veut la procédure dans de tels cas, une enquête approfondie devrait permettre de déterminer l’origine de la contamination et de situer les responsabilités.

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En attendant les conclusions définitives, cet événement sonne comme un rappel à l’ordre pour l’ensemble des acteurs de la restauration. Les autorités ne cessent d’insister sur le respect rigoureux des normes d’hygiène, de la chaîne du froid et des conditions de stockage des produits périssables.

Dans une agglomération en pleine expansion, la sécurité alimentaire demeure un défi permanent pour garantir la protection de la santé des citoyens et prévenir de nouveaux incidents de cette ampleur.