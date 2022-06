Intoxication alimentaire: la nouvelle stratégie du département de Rezig

Avec l’approche de la saison estivale ; le Ministère du Commerce et de la Promotion des exportations lève le voile sur un programme de contrôle spécial. Ce programme vise à garantir le respect des conditions d’hygiène des produits alimentaires de large consommation.

Le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au Ministère du Commerce, Mohamed Louhaidia ; est revenu sur ce programme. D’abord, « ce programme prévoit l’intensification des opérations de contrôle des produits alimentaires sensibles et périssables », a-t-il confié à l’APS.

Ainsi, selon le même responsable, il s’agit notamment « des produits les plus consommés durant la période estivale, comme l’eau minérale, les jus, les fromages et les produits laitiers ».

À travers ce programme spécial, le Ministère du Commerce « vise à lutter contre les intoxications alimentaires collectives ». Pour ce faire, « les opérations de contrôle affecteront les différentes unités de production et les circuits de commercialisation, dont les conditions d’étalage et de stockage », a expliqué Louhaidia.

Quels sont les dispositifs mis en place par le Ministère du Commerce ?

De plus, Louhaidia a révélé « la mise en place du Comité interministériel de préparation et de contrôle de la saison estivale ». « Piloté par le Ministère de l’Intérieur ; ce programme associe différents départements ministériels concernés par le contrôle et la garantie de la sécurité des estivants ».

« Les agents de contrôle participeront aux commissions de wilayas en coordination avec les services de Sûreté ». « Dans le but d’imposer le respect des conditions de transport des eaux minérales et des autres produits sensibles à la chaleur ». Mais aussi « d’empêcher l’étalage de boissons et produits alimentaires à l’extérieur des magasins ».

Concernant les sanctions, le même responsable a affirmé leur application à l’encontre des contrevenants. De plus, « lesdites commissions interviendront au niveau des routes, des commerces, des marchés, des unités de production et de distribution ».

Intoxication alimentaire : le Ministère du Commerce dévoile ses chiffres

Par ailleurs, le département de Rezig a révélé le bilan des intoxications alimentaires pour le premier trimestre de 2022. « Le territoire national compte quelque 400 cas d’intoxication ».

Dont » 44 % dus à l’achat de produits exposés au soleil, 21 % dans des fast-foods, 17 % dans des évènements familiaux, 9 % dans des repas de famille et 7 % dans les réfectoires des bases de vie ».

D’après Louhaidia, » grâce aux mesures prises pour prévenir les risques d’intoxication, près de 80 000 interventions ont été effectuées ». Soit « l’enregistrement de plus de 7000 infractions et l’établissement de 6700 procès-verbaux de poursuite judiciaire contre les contrevenants ».