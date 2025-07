Intoxication alimentaire en Algérie : 7 règles d’or à connaître avant de finir à l’hôpital cet été

L’été est là ! En Algérie, cela signifie soleil, vacances et bien sûr, des températures qui grimpent en flèche. Mais avec la chaleur vient aussi un risque accru : celui de l’intoxication alimentaire.

Chaque année, cette maladie, souvent bénigne mais parfois grave, gâche les vacances de nombreux Algériens. Face à ce constat, l’Organisation Algérienne de Protection du Consommateur (APOCE) sonne l’alarme et délivre de précieux conseils pour profiter de l’été en toute sérénité.

L’été, saison des intoxications alimentaires

L’intoxication alimentaire, c’est un peu le revers de la médaille des belles journées estivales. Les températures élevées favorisent la prolifération des micro-organismes dans les aliments, les transformant en véritables bombes à retardement.

Ces organismes, qu’il s’agisse de bactéries, de virus ou de parasites, ou encore de leurs toxines, sont les principaux responsables de ces désagréments digestifs.

Mais comment se retrouvent-ils dans nos assiettes ? Le site spécialisé Al Mustashfa Al Arabi (L’Hôpital Arabe) nous éclaire : l’intoxication alimentaire est une maladie transmise à l’homme par des aliments contaminés. Un maillon faible dans la chaîne de préparation ou de conservation et le tour est joué !

Les bactéries les plus dangereuses dans nos aliments estivaux

Si de nombreux agents pathogènes peuvent être à l’origine d’une intoxication, certaines bactéries sont particulièrement courantes et méritent une attention particulière :

La Salmonella : Cette bactérie se loge souvent dans l’eau ou les aliments contaminés, notamment les œufs et le lait . Les symptômes (maux de tête, douleurs abdominales intenses, vomissements) apparaissent généralement 6 à 48 heures après l’ingestion . Imaginez un peu : un œuf mal cuit et c’est une journée (ou plus !) de vacances gâchées !

: Cette bactérie se loge souvent dans l’eau ou les aliments contaminés, notamment . Les symptômes (maux de tête, douleurs abdominales intenses, vomissements) apparaissent généralement . Imaginez un peu : un œuf mal cuit et c’est une journée (ou plus !) de vacances gâchées ! Le Staphylocoque : Lui, il est plus rapide à l’action. Environ 2 à 6 heures après avoir consommé des produits laitiers non réfrigérés, des aliments transformés industriellement ou de la viande séchée, il peut provoquer de fortes douleurs abdominales et une diarrhée persistante. C’est le genre de bactérie qui vous rappelle l’importance de bien regarder la date de péremption et de respecter la chaîne du froid.

Lui, il est plus rapide à l’action. Environ après avoir consommé des produits laitiers non réfrigérés, des aliments transformés industriellement ou de la viande séchée, il peut provoquer de fortes douleurs abdominales et une diarrhée persistante. C’est le genre de bactérie qui vous rappelle l’importance de bien regarder la date de péremption et de respecter la chaîne du froid. La Listeria : Moins connue du grand public, cette bactérie peut être trouvée dans les produits laitiers et les légumes emballés non frais. Ses symptômes incluent fièvre et maux de tête. Elle est particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles, comme les femmes enceintes, les jeunes enfants ou les personnes âgées.

7 gestes simples pour éviter une intoxication alimentaire cet été

Heureusement, l’APOCE n’est pas là que pour dresser un constat alarmant. Elle prodigue également 7 conseils clés, véritables boucliers contre les intoxications alimentaires. Des gestes simples, mais dont l’impact est considérable :

Lavez-vous les mains, toujours ! C’est le réflexe numéro un. Avant de cuisiner et avant de manger, un bon lavage de mains à l’eau et au savon élimine une grande partie des germes qui pourraient contaminer vos aliments. Fruits et légumes : La propreté avant tout. Ne sous-estimez jamais l’importance de laver et désinfecter vos fruits et légumes, même ceux que vous épluchez. Ils ont voyagé, ont été manipulés, et peuvent cacher des micro-organismes indésirables. La cuisson, votre meilleure alliée. Cuisez soigneusement les aliments, en particulier les viandes. Évitez absolument de les consommer crues ou peu cuites. La chaleur est le moyen le plus efficace de tuer les bactéries. Température de stockage : Une règle d’or. Stockez vos aliments à une température appropriée. Le réfrigérateur est votre meilleur ami en été. Respectez les zones de froid et ne surchargez pas votre appareil pour qu’il reste efficace. Ne laissez pas les plats cuisinés à l’air libre. Une fois cuits, les aliments ne doivent pas rester à température ambiante pendant une longue période. C’est là que les bactéries se régalent et se multiplient à toute vitesse. Réfrigérez rapidement les restes. Prudence hors de la maison, surtout avec le street food. Que ce soit au restaurant, chez des amis, lors d’un pique-nique ou face aux étals de rue, soyez vigilant. En été, les fast-foods et les vendeurs ambulants, notamment ceux que l’on trouve sur les plages ou dans les lieux très fréquentés, peuvent présenter des risques accrus. Leurs produits sont souvent exposés directement au soleil et à la poussière, favorisant la prolifération des bactéries. Vérifiez l’aspect des aliments, l’hygiène des lieux et du vendeur. En cas de doute, abstenez-vous. Mieux vaut prévenir que guérir ! Des ustensiles impeccables. Les couteaux, planches à découper et autres ustensiles de cuisine sont des vecteurs potentiels de contamination croisée. Lavez-les soigneusement après chaque utilisation, surtout après avoir manipulé de la viande crue.

Préserver la santé de toute la famille face aux risques alimentaires de l’été

Ces 7 conseils, simples et faciles à appliquer, sont la clé d’un été sans soucis digestifs. En adoptant ces bonnes pratiques d’hygiène et de conservation des aliments, chacun d’entre nous peut contribuer à réduire significativement les risques d’intoxication alimentaire. La prévention est notre meilleure arme. Alors, profitons de l’été, de ses saveurs et de sa chaleur, mais toujours avec une bonne dose de prudence et de bon sens !