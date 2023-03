Intoxication alimentaire dans les écoles : le ministère passe à l’action

Par le biais d’une correspondance du ministère de l’Éducation nationale, le département de Hakim Belabed a annoncé des mesures relatives à l’hygiène et la santé scolaire. En effet, dernièrement plusieurs élèves dans différents établissements scolaires étaient victimes d’intoxication alimentaire.

Ainsi, à travers cette correspondance, signée par la secrétaire générale, le ministère de l’éducation a insisté sur la mise en place d’une inspection régulière des structures et des équipements des cantines scolaires. Notamment, au niveau de la cuisine, la salle de restauration, l’entrepôt et les équipements de la cuisine.

Ainsi que le nettoyage et la désinfection des toilettes qui peuvent être une source potentielle de bactéries responsables de maladies infectieuses. Le ministère susmentionné a souligné l’importance de surveiller continuellement les produits alimentaires. Ainsi que de vérifier leur date de péremption. Au-delà du respect de la chaîne de froid pour les produits périssables.

Voici les autres points évoqués à travers la correspondance du ministère

La correspondance a également souligné la nécessité de nettoyer et désinfecter les ustensiles de cuisine avant et après chaque utilisation, de veiller à une bonne cuisson des aliments. Ainsi que de nettoyer régulièrement la salle de restauration, y compris les murs, les sols, les tables et les chaises.

En ce qui concerne le personnel chargé de la préparation et de la distribution des repas, ceux-ci seront soumis régulièrement à des examens médicaux. Et ce, pour s’assurer de leur santé face aux maladies infectieuses. Par ailleurs, les déchets doivent être éliminés quotidiennement et de manière sûre pour éliminer toute source de pollution, indique le même document. Le ministère envisage également de lancer des campagnes de sensibilisation. En mobilisant toutes les ressources et les moyens nécessaires.