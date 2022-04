Intoxication alimentaire : 27 étudiantes hospitalisées à Mascara

Pas moins de 27 étudiantes résidantes à la cité universitaire 1500 lits « Fatma Sayel » de la ville de Mascara à l’Ouest du pays, ont été victimes d’une intoxication alimentaire collective dans la soirée du lundi 11 avril. Les victimes âgées entre 19 et 25 ans, ont été admises en urgence à l’hôpital à l’établissement public hospitalier de Mascara « Yessâad Khaled » pour recevoir les soins médicaux. Selon un communiqué de la direction locale de la santé et de la population (DSP) qui a été rendu public lundi soir, les étudiantes concernées souffraient de nausées, de fièvre, de vomissements et de maux au ventre. La majorité d’entre elles étant dans un état stable, alors que deux autres nécessiteraient une hospitalisation. Selon des sources hospitalières, les victimes ont été gardées sous surveillance médicales.

Une enquête épidémiologique pour déterminer les causes

A noter que le wali de Mascara Abdelkader Seyouda s’est rendu au chevet des victimes pour s’enquérir de l’état de leur santé et s’assurer de leur bonne prise en charge. Selon la cellule de communication des services de la wilaya, M. Seyouda a instruit les responsables du secteur de la santé et des œuvres universitaires de la wilaya pour prendre en charge les victimes.

D’autre part, les services de prévention direction de la santé a ouvert une enquête épidémiologique au niveau de la cité universitaire en question pour déterminer les causes exactes de cette intoxication.

Le problème des intoxications alimentaires semble un problème de santé récurrent dans la région eu égard au nombre important d’intoxications de ce genre enregistré par le passé. En 2017, pas moins de 268 cas d’intoxication alimentaire ont été enregistrés dans plusieurs communes relevant de la même wilaya après avoir consommé de la pâtisserie et autres aliments avariés.

Un peu plus loin en 2013, quelque 65 personnes originaires de la ville de Mohammadia à 43 km de Mascara, en ont également été intoxiqués durant le mois de ramadan.

Les mauvaises conditions d’hygiène derrière de fléau

Evidemment, ce problème de santé dû essentiellement aux mauvaises conditions d’hygiène, ne se limite pas à cette seule ville du pays puisque chaque année, des cas d’intoxication alimentaires, dont certains sont mortels sont déplorés un peu partout. Les plus graves d’entre eux sont enregistrés justement dans les cités universitaires et les fêtes familiales en raison de stocks alimentaires périmés ou mal conservés. A Blida, 195 cas d’intoxication ont été recensés en juillet 2021 suite à la consommation du petit-lait.

Rien que durant le 1er semestre de 2021, le bilan national des toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) fait état de 259 cas, soit une hausse de 109 %, alors que le nombre de personnes intoxiquées (individuellement) était de l’ordre de 3.160 cas.

Ces chiffres témoignent de l’ampleur de ce problème dû essentiellement au non-respect des règles d’hygiène.