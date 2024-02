Intiqam Al-Zaman : une série choc pour ce Ramadan 2024

Parmi les séries les plus attendues de ce Ramadan 2024, Intiqam Al-Zaman, tire son épingle du jeu. C’est une production égypto-algérienne qui aborde un sujet sensible et tabou : le trafic d’organes humains.

La série Intiqam Al-Zaman (la vengeance du temps, en arabe), suit l’histoire de Chaimaa, une jeune femme qui se lance dans une quête désespérée pour retrouver son fils kidnappé par un réseau de trafiquants d’organes.

Elle affronte les dangers et les obstacles sur son chemin. Au cours de sa quête, elle découvre que son mari, un médecin renommé, est impliqué dans ce trafic et l’a trahie.

La série, qui se déroule dans le contexte actuel de l’Algérie, mêle suspense, action, émotion et dénonciation. Elle met en lumière la réalité du trafic d’organes en Algérie, un phénomène qui touche principalement les enfants et les personnes vulnérables, victimes de la pauvreté, de la corruption et de la violence.

Chaimaa Atallah et Kenza Morsli à l’affiche

Chaimaa Atallah, une actrice égyptienne ayant déjà joué dans plusieurs séries à succès comme El-Ostoura, El-Haram El-Rabe et El-Malek, incarne le rôle principal de Chaimaa, accompagnée par Ahmed El-Sakka, un grand acteur égyptien qui interprète son mari, le docteur Karim.

Du côté algérien, on retrouve l’actrice Kenza Morsli, qui joue le rôle de la sœur de Chaimaa, et qui est également la chanteuse du générique de la série. Kenza Morsli est une star de la musique algérienne, entourée par des acteurs comme Youssef Sahiri, qui joue le rôle du frère de Chaimaa.

D’autres acteurs algériens complètent le casting, comme Nabil Asli, Amel Bouchoucha, Kamel Abdat ou encore Fella Benini.

Sur quelles chaînes regarder Intiqam Al-Zaman ?

En Algérie, vous pourrez la regarder sur Starmix TV, qui a partagé des extraits et des informations sur la série sur sa page Facebook.

En Égypte, la série sera diffusée sur El Cinema, où vous pouvez déjà voir la bande-annonce officielle. Vous pourrez également la regarder sur la plateforme de streaming TikTok, qui a mis en avant un teaser exclusif avec les acteurs Kenza Morsli et Youssef Sahiri.