Interview exclusive avec Badr Abbas, Senior Vice-Président d’Emirates pour la région Afrique

Alors que le monde de l’aviation continue d’évoluer, Emirates, géant mondial du transport aérien, navigue avec succès à travers les défis et les opportunités du marché africain en constante expansion. Dans cette interview captivante et exclusive avec le Senior Vice-Président d’Emirates pour la région Afrique, Badr Abbas, explorons ensemble les défis qu’a rencontrés Emirates dans le ciel dynamique de l’aviation africaine, ses stratégies de développement, notamment en Algérie, ainsi que ses perspectives futures en Afrique.

Au cours de la dernière décennie, la compagnie aérienne Emirates a renforcé sa présence en Afrique. Pouvez-vous nous dire dans combien de pays africains Emirates est-elle présente ?

Emirates est très présente en Afrique, avec des vols vers plus de 20 destinations sur le continent. Cette présence reflète l’importance du continent en tant que marché clé pour le transport aérien mondial et la demande croissante de liaisons aériennes entre l’Afrique et le reste du monde.

Quels sont les principaux défis auxquels Emirates doit faire face en Afrique, et comment la compagnie les surmonte-t-elle ?

Emirates souhaite continuer à se développer en Afrique pour répondre à la forte demande des passagers. Cependant, la complexité des systèmes réglementaires, le manque d’infrastructures de soutien et l’instabilité politique dans certains pays africains sont quelques-uns des défis auxquels nous sommes confrontés.

Nous avons également dû faire face à des problèmes de change, notamment des retards de rapatriement, des fluctuations monétaires et de l’inflation. Partout où nous opérons en Afrique, nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales pour fournir une connectivité cohérente et améliorer les services.

Pouvez-vous nous parler des stratégies commerciales spécifiques mises en place par Emirates en Afrique pour stimuler la croissance du marché ?

L’Afrique n’est pas seulement l’une des nombreuses régions où Emirates opère, c’est aussi un axe stratégique et un point d’ancrage très important de notre futur réseau.

Nous avons réussi à développer nos activités au cours des dernières décennies et nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance et à créer plus de connectivité pour les voyageurs sur ce continent.

Avant la pandémie, nous desservions 21 destinations dans 18 pays. Nous avons progressivement reconstruit notre réseau africain et assurons aujourd’hui 319 départs hebdomadaires au départ et à destination de l’Afrique.

Nous avons également forgé des partenariats stratégiques avec d’autres transporteurs africains sur la base d’avantages commerciaux mutuels, en tirant parti de la force du réseau de chaque transporteur dans la région de l’Afrique et en apportant une réelle valeur ajoutée à nos passagers grâce à la connectivité fournie.

Il s’agit par exemple de partenaires de longue date en matière de partage de codes et de partenaires intercompagnies, tels que South African Airways, Air Link, FlySafair, Cemair et Kenya Airways, dans toute l’Afrique.

Grâce à notre réseau de partage de codes et de partenariats intercompagnies, nous assurons la connectivité avec 130 villes, offrant à nos passagers plus de vols, un meilleur accès aux destinations régionales et une meilleure expérience de voyage.

Emirates investit continuellement dans de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins changeants des passagers en Afrique. Il s’agit notamment d’améliorer les installations, les produits et les services dans les salons, ainsi que de proposer des contenus africains sur le système primé de divertissement à bord, ice. Par exemple, nous avons plusieurs artistes musicaux algériens sur ice comme Khaled, Rachid Taha, Faudel et Cheb mami.

En outre, ice propose une vaste gamme de films, de programmes télévisés et de musique en langue arabe :

Jusqu’à 85 films arabes nouveaux et classiques

Jusqu’à 41 séries télévisées en arabe, dont Shahid, le premier service de vidéo à la demande en arabe au monde, avec des programmes originaux, des séries et des films exclusifs.

Jusqu’à 370 épisodes de podcasts en langue arabe

Jusqu’à 90 listes de lecture de musique arabe

Jusqu’à 4632 morceaux de musique arabe.

À bord, nos passagers africains peuvent également se réjouir des plats d’inspiration régionale qui leur rappellent les saveurs de leur pays.

Comment Emirates adapte-t-elle sa stratégie en Algérie pour répondre aux besoins changeants des passagers et suivre les tendances du marché ?

Notre stratégie pour renforcer notre présence en Algérie est centrée sur la fourniture de services de voyage de haute qualité, l’adaptation à l’évolution des besoins du marché et le soutien de l’économie locale.

Emirates est fièrement investie en Algérie depuis plus d’une décennie, assurant un service quotidien vers Alger avec un avion Boeing 777-300ER configuré en trois classes. Emirates est la seule compagnie aérienne à desservir l’Algérie avec des suites privées en première classe pour offrir une expérience de vol de classe mondiale.

Nous soutenons l’économie algérienne en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires locaux pour stimuler le tourisme et les initiatives commerciales. Cela permet de stimuler la croissance économique et le développement en Algérie, et de consolider notre présence à long terme dans le pays.

Les voyageurs qui voyagent avec Emirates peuvent profiter de la meilleure expérience dans le ciel avec une expérience culinaire inégalée grâce à nos menus à plusieurs plats inspirés par les régions et élaborés par une équipe de chefs cuisiniers primés. Par exemple, sur la ligne vers l’Algérie, nous servons des mezzé arabes, des brochettes avec du riz dans une sauce crémeuse inspirés de la cuisine du Golf persique, une soupe arabe aux lentilles avec du citron et du pain croustillant, un machbous aux crevettes géantes, un biryani aux fruits de mer ; jarret d’agneau bukhari avec riz bukhari et chou-fleur glacé à la harissa, purée de chou-fleur, sauce tomate, asperges, salade de pois chiches pour les végétariens le tout agrémenté d’une large sélection de boissons de qualité supérieure.

Les passagers peuvent s’asseoir et se détendre avec plus de 6 500 chaînes de contenu de divertissement mondial soigneusement sélectionnées, comprenant des films arabes, des émissions de télévision, de la musique, des podcasts, des jeux, des livres audio et bien d’autres choses encore avec ice.

En plus de transporter plus de passagers, les sept fréquences hebdomadaires d’Emirates entre Dubaï et l’Algérie offrent aux entreprises une capacité d’entreposage de 30 à 40 tonnes de fret, ce qui permet d’ouvrir davantage les voies commerciales mondiales en améliorant les possibilités d’importation et d’exportation.

Quels sont les objectifs de croissance à court et à long terme d’Emirates en Afrique, et plus particulièrement en Algérie ? Et quelles mesures êtes-vous en train de prendre pour les atteindre ?

Nous avons investi en Algérie depuis une dizaine d’années et avons développé la liaison jusqu’à la rendre quotidienne. Desservie par un Boeing 777-300ER en configuration trois classes, Emirates est la seule compagnie aérienne à desservir l’Algérie avec des suites privées et fermées en première classe, offrant une expérience de classe mondiale à bord.

Nos objectifs pour renforcer notre présence en Algérie sont basés sur la fourniture d’une expérience de voyage de haute qualité, l’adaptation à l’évolution des besoins et le soutien de l’économie locale. Nous restons attachés à l’Algérie et continuerons à chercher des moyens de répondre à la demande des passagers en fonction des conditions opérationnelles et commerciales. Nous soutenons l’économie locale en Algérie en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires algériens pour stimuler le tourisme et les initiatives commerciales. Cela contribuera à promouvoir la croissance et le développement économiques en Algérie et à renforcer notre présence à court terme dans le pays.

Quels sont les avantages concurrentiels d’Emirates par rapport aux autres compagnies aériennes opérant en Afrique, et comment les exploitez-vous ?

Réseau mondial : Emirates dispose d’un réseau mondial de destinations, ce qui lui permet d’offrir aux passagers davantage d’options lorsqu’ils voyagent d’une destination à l’autre.

Une flotte moderne : Emirates dispose d’une flotte moderne de gros-porteurs, qui offre aux passagers une expérience de voyage confortable et sûre.

Divertissement à bord : Emirates est connue pour son système de divertissement à bord primé, qui offre aux passagers un large éventail d’options parmi plus de 6 500 chaînes pour se divertir pendant le vol.

Service à la clientèle : Emirates s’engage à fournir un excellent service à la clientèle et a la réputation d’être l’une des meilleures compagnies aériennes au monde en termes de service à la clientèle.

Quelle est votre vision pour l’avenir des opérations d’Emirates en Afrique et en Algérie, et quelles initiatives prévoyez-vous de mettre en place pour consolider votre position sur ce marché ?

Emirates souhaite continuer à jouer un rôle de premier plan dans le secteur de l’aviation en Afrique et offrir aux passagers la meilleure expérience de voyage possible. Pour réaliser cette vision, Emirates prévoit de mettre en place une série d’initiatives telles que l’expansion de son réseau par le biais de partenariats, la fourniture de produits exclusifs et innovants, l’amélioration du service à la clientèle et la promotion du tourisme et du commerce entre l’Algérie et le reste du monde afin de soutenir la croissance de l’économie algérienne.

