Unilever, géant mondial des produits de consommation, a marqué un nouveau chapitre de son histoire en ouvrant son tout nouveau siège à Alger. Cette inauguration n’est pas seulement une preuve de la croissance de l’entreprise en Algérie, mais révèle également son fort engagement envers le bien-être de ses employés. Dans le cadre de cette grande avancée, nous avons eu le privilège de mener une interview exclusive avec Ali Becha, Directeur des Ventes d’Unilever Algérie. Au cours de cet entretien captivant, Monsieur Becha partage en détail la stratégie d’Unilever pour le marché algérien, mettant en lumière ses initiatives en faveur de l’écologie, du développement durable et de la production locale. Découvrez les principaux points de cette entrevue passionnante et la vision d’Unilever pour l’avenir en Algérie.

Le 9 octobre dernier, Unilever inaugure ses nouveaux bureaux à Alger. Pourriez-vous nous donner un aperçu de cette ouverture et nous expliquer comment cette expansion s’intègre-t-elle dans la stratégie de l’entreprise pour le marché algérien ?

Unilever est présente en Algérie depuis 2002 en tant qu’opérateur industriel et commercial très actif, et nous avons renforcé notre engagement envers le marché algérien au fil des 20 dernières années. L’ouverture de ces nouveaux bureaux témoigne de notre engagement à continuer à nous investir en Algérie, nous avons de grandes ambitions pour l’avenir. Nous prévoyons d’élargir nos gammes de produits pour mieux répondre aux besoins des consommateurs algériens et d’investir davantage dans notre production locale.

Unilever est largement reconnu pour son engagement envers l’écologie. Comment l’entreprise inclut-elle la durabilité environnementale dans ses opérations et quelles sont ses initiatives en ce qui concerne la réduction de son empreinte écologique et la gestion des déchets plastiques ?

Unilever milite pour un monde meilleur, et s’engage à améliorer la santé de la planète. Parmi les engagements d’Unilever en faveur du climat et de la nature à l’échelle globale, je citerai :

Zéro émissions nettes pour tous nos produits de l’approvisionnement au point de vente, d’ici 2039.

100 % de nos ingrédients biodégradables d'ici 2030.

Réduire de moitié l’impact de nos produits en termes de gaz à effet de serre à travers leur cycle de vie, d’ici 2030.

Zéro émissions pour nos opérations d'ici 2030.

pour nos opérations d’ici Remplacer le carbone pétro-sourcé par du carbone renouvelable ou recyclé dans toutes nos formulations de produits de nettoyage et de lessive d’ici 2030.

100 % de nos ingrédients biodégradables d’ici 2030.

Notre site à Oran envoie « Zéro Déchets à la Décharge » depuis 2015. Nos déchets plastiques et cartons sont collectés pour recyclage, nos déchets spéciaux sont traités par un partenaire agréé, nos eaux sont dépolluées et réutilisées à des fins plus adaptées tel que le refroidissement des équipements du process.

Nous utilisons le principe de récupération, réutilisation et revalorisation afin de mieux protéger l’environnement dans lequel nous opérons.

Unilever a réduit ses émissions en gaz carbonique de 30% en optimisant les rotations et en investissant dans des machines compacteuses et déchiqueteuses minimisant le nombre de rotations des camions transportant les déchets plastiques et carton collectés vers les sites de recyclage.

Nous sommes également en phase de remplacer 100% de notre alimentation électrique pour l’éclairage de notre usine à Oran par des panneaux solaires, s’en suivra l’alimentation des équipements industriels en seconde étape.

Nous avons investi dans une station d’épuration des eaux qui est prévue d’être fonctionnelle au premier trimestre 2024, tout en réduisant l’empreinte carbone et éliminant les transferts des eaux vers les centres de traitement.

Face aux défis économiques actuels, tels que l’inflation et la fluctuation des taux de change, comment Unilever Algérie adapte-t-elle sa stratégie pour maintenir sa croissance et son succès sur le marché local ?

Nous avons fait face aux défis qu’a rencontré le secteur de l’industrie, tels que la forte hausse des prix, la rareté voire l’indisponibilité totale de certaines matières premières nécessaires aux besoins de fabrication, la difficulté de les acheminer en Algérie et j’en passe mais nous avons pu les surmonter malgré ces difficultés.

Nos équipes par leurs motivations se sont montrées très résilientes et ont su gérer cette situation compliquée en mettant le confort et le bienêtre du consommateur Algérien au cœur de chaque décision.

En tant que leader mondial, quel rôle joue Unilever dans la promotion des produits fabriqués en Algérie à l’étranger ? Pourriez-vous nous en dire plus sur les opportunités d’exportation des produits algériens grâce à la présence de votre entreprise sur la scène mondiale ?

La qualité de nos produits fabriqués en Algérie est supérieure, répondant à des standards mondiaux les mettant au même pied d’égalité que ceux fabriqués dans les pays à technologie avancée et des plus industrialisés.

Cela nous a permis de nous imposer à partir du hub Algérie dans d’autres marchés en exportant bon nombre de nos produits cosmétiques et détergents.

Nous procédons à des opérations d’export régulières vers le Qatar et la Tunisie depuis janvier 2023, cette étape marque le début de notre ambition de développer notre réseau d’exportation. Nous explorons activement de nouvelles opportunités et nous sommes ouverts à l’expansion vers d’autres marchés sur le continent africain.

La promotion de la production nationale est un enjeu économique majeur. Comment Unilever Algérie soutient-elle la production locale, notamment en termes d’approvisionnement en matières premières et le développement de la main-d’œuvre locale ?

Votre question est très pertinente. En effet, 100% de notre portefeuille de produits est fabriqué localement avec un taux d’inclusion progressif en matières premières et en emballages, nous accompagnons des fournisseurs locaux dans leur développement pour répondre aux standards internationaux, notamment en matière de qualité, de sécurité ainsi que de responsabilité sociale et environnementale.

S’agissant d’employabilité, nous disposons aujourd’hui de plus de 300 salariés directs et plus de 1000 si l’on considère la chaine de distribution, sans compter les emplois générés chez nous fournisseurs et prestataires stratégiques qui ont dû augmenter leur nombre de salariés pour répondre à nos besoins en constante croissance.

Cette année, Unilever a investi autour de 300.000 Euros dans la formation de son personnel en Algérie et a mis en place 4 programmes de formation dont un programme spécial pour des jeunes recrues préparées à terme pour occuper des postes de hautes responsabilités « Unilever Future Leaders Plan »

De plus, avec l’ère du digital, une plateforme très riche en formations pluridisciplinaires est mise à disposition de tout notre personnel afin de développer leurs compétences de façon continue et en toute agilité selon leurs besoins et préférences.

À l’avenir, quelles sont les perspectives de croissance et les projets stratégiques pour Unilever en Algérie ? Et quels sont, selon vous, les atouts et les avantages qu’offre le marché algérien ?

Le marché Algérien est un marché très dynamique et prometteur, avec une demande croissante qui nous donne l’opportunité d’envisager et de concrétiser de grands projets de localisation de proximité.

Nous investissons beaucoup sur le potentiel de l’Algérie pour développer nos activités dans la région Afrique du Nord, Proche Orient & Irak et nous sommes fermement convaincus que l’Algérie continuera de se consolider dans la région.

En matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), comment Unilever Algérie s’engage-t-elle envers la communauté locale, notamment en ce qui concerne le soutien des initiatives sociales ?

Unilever est une entreprise citoyenne qui a pour mission d’offrir un monde meilleur avec un impact positif dans les sociétés dans lesquelles elle opère.

En Algérie nous sommes très engagés envers les initiatives d’accompagnement de jeunes entrepreneurs, tout particulièrement envers les porteurs de projets en relation avec le développement durable en général et les projets environnementaux en particulier.

Cette année, nous avons coaché et accompagné 3 nouvelles startups dans le cadre du programme « Orange Corners » en partenariat avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas.

Nous les avons accompagnées tout au long de leur processus d’incubation en mettant à leur disposition notre expertise et savoir-faire à travers des séances d’apprentissages et des visites sur le terrain, tout en les aidant à élargir leur réseau professionnel.

Pouvez-vous partager quelques exemples concrets de produits ou d’initiatives récentes d’Unilever en Algérie qui illustrent l’engagement de l’entreprise envers l’écologie, l’économie, l’exportation et la production nationale ?

La liste risque d’être longue (rire). Citons quelques exemples qui me viennent à l’esprit. Concernant l’écologie, en plus des exemples déjà cités dans ma précédente réponse. Nous intégrons graduellement des résines à base de plastique 100% recyclé généré par la post-consommation dans la fabrication de nos bouteilles.

Nous avons récemment pris la décision de retourner nos déchets de carton ondulé à notre fournisseur afin qu’ils soient transformés, revalorisés et réutilisés à d’autres fins.

Les futs vides qui servaient de contenants pour des matières premières sont réutilisés pour en faire des bacs de rétention et bacs à sable.

Nous avons mis en relation une des jeunes Startups que nous avons parrainée avec notre collecteur de déchets plastiques pour la récupération de matière recyclée pour usage industriel, améliorant sa chaine de valeurs.

Nous remplaçons graduellement nos équipements énergivores par du nouveau matériel à faible consommation d’énergie, faisant baisser la consommation d’énergie électrique de 30%.

En ce qui est de l’économie, Unilever participe à la diversification économique en Algérie qui est l’une des priorités tracées sur la feuille de route du Président de la République en donnant de l’élan au secteur des biens de consommation ( FMCG).

En termes d’export, notre première opération d’exportation a été vers le Qatar en janvier dernier, juste après la coupe du monde 2022 qui a mis ce pays sous les feux des projecteurs du monde entier. Nous y avons expédié du shampooing et de l’après shampooing de notre marque phare « Dove ». Ceci a été une véritable « Success Story » et une immense fierté pour nos équipes en Algérie.

Pour conclure cet échange fructueux, quel message aimeriez-vous adresser aux partenaires commerciaux, aux clients et à la communauté algérienne à l’occasion de l’ouverture des nouveaux bureaux d’Unilever en Algérie ?

Notre nouveau bureau à Alger est un symbole de notre expansion en Algérie. En effet, il reflète ce que nous avons apporté au pays du point de vue de l’investissement ainsi que la façon dont nous prenons soin du bien-être et du confort de nos employés dans un environnement propice à l’avenir.

Nous sommes convaincus que la mise en place de bonnes ressources profitera à la fois à l’entreprise, au pays et aux consommateurs fidèles à nos marques. De même, nous travaillerons sans relâche pour nous assurer de répondre à leurs attentes.