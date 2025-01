Interview avec Leila Akli, CEO de PI Relations, sur le lancement de « L’Empreinte Utile »

Dans un monde où les attentes des nouvelles générations redéfinissent les standards de la communication d’entreprise, Madame Akli Leila, CEO de PI Relations, se démarque avec le lancement de « L’Empreinte Utile ». Ce produit stratégique, conçu pour accompagner les entreprises dans leur transition vers une communication responsable et engagée, vise à répondre aux enjeux sociaux, environnementaux et éthiques actuels.

À travers une démarche innovante et orientée impact, cette initiative met en avant des solutions concrètes pour répondre aux aspirations de la Génération Z, un public influent et exigeant qui valorise authenticité et engagement réel. Rencontre avec Madame Akli Leila pour en savoir plus sur cette approche ambitieuse et prometteuse.

Madame Akli, vous lancez aujourd’hui « L’Empreinte Utile », un produit stratégique conçu pour accompagner les entreprises dans leur communication face aux attentes des nouvelles générations. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Absolument. « L’Empreinte Utile » est bien plus qu’un service de communication. C’est une démarche qui répond aux grands enjeux sociaux, environnementaux et éthiques de notre époque. Nous vivons dans un monde où les attentes des consommateurs, et particulièrement celles de la Génération Z, redéfinissent les standards de la communication d’entreprise.

Ces jeunes attendent des marques et des entreprises qu’elles s’engagent, qu’elles agissent concrètement pour un avenir durable. Notre nouvelle approche place donc l’impact concret et mesurable au cœur de la stratégie, pour que la communication devienne un véritable levier de transformation positive.

Pourquoi ciblez-vous particulièrement la Génération Z et quelles sont ses attentes spécifiques envers les marques ?

La Génération Z est aujourd’hui l’un des publics les plus influents et exigeants. Ce sont des digital natives, hyperconnectés, et leur pouvoir d’achat ainsi que leur influence sur les comportements des autres générations ne cessent de croître. Ils attendent des marques et des organisations non seulement qu’elles soient transparentes, mais qu’elles démontrent un véritable engagement social, environnemental et éthique.

La Génération Z valorise les entreprises qui s’investissent dans des causes concrètes et qui adoptent une posture sincère et authentique. Ils recherchent des messages clairs, des actions mesurables et, surtout, des entreprises qui alignent leurs discours avec leurs pratiques. C’est précisément pour répondre à ces attentes que nous avons conçu « L’Empreinte Utile ».

En quoi cette démarche est-elle innovante ?

« L’Empreinte Utile » repose sur trois piliers fondamentaux qui la rendent unique :

La Responsabilité : Nous aidons nos clients à communiquer de manière authentique et respectueuse, en réduisant l’impact environnemental et en valorisant des initiatives qui ont du sens.

Nous aidons nos clients à communiquer de manière authentique et respectueuse, en réduisant l’impact environnemental et en valorisant des initiatives qui ont du sens. La Pertinence : Nous veillons à ce que chaque message soit sobre, adapté et non-intrusif, tout en répondant aux attentes spécifiques des audiences.

Nous veillons à ce que chaque message soit sobre, adapté et non-intrusif, tout en répondant aux attentes spécifiques des audiences. L’Impact Positif : Chaque action doit produire des résultats tangibles et mesurables, contribuant ainsi à une société plus inclusive et durable.

C’est une approche complète qui va au-delà des simples messages. Nous élaborons des stratégies, des campagnes et des contenus qui s’alignent avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), tout en restant en phase avec les besoins réels des publics.

Quelles sont les solutions concrètes proposées par ce produit ?

« L’Empreinte Utile » propose un accompagnement sur-mesure pour chaque entreprise, comprenant plusieurs services :

Diagnostic d’impact actuel : Nous effectuons un audit complet des pratiques de l’entreprise pour identifier ses forces, faiblesses et opportunités en matière d’impact social et environnemental.

Nous effectuons un audit complet des pratiques de l’entreprise pour identifier ses forces, faiblesses et opportunités en matière d’impact social et environnemental. Conception stratégique : Nous élaborons des plans de communication intégrant des actions à haute valeur ajoutée, alignées avec les ODD et les attentes des publics cibles.

Nous élaborons des plans de communication intégrant des actions à haute valeur ajoutée, alignées avec les ODD et les attentes des publics cibles. Création de campagnes innovantes : Nous développons des campagnes axées sur des actions concrètes, comme des projets de terrain, des partenariats locaux ou des événements responsables.

Nous développons des campagnes axées sur des actions concrètes, comme des projets de terrain, des partenariats locaux ou des événements responsables. Accompagnement au changement : Nous sensibilisons et formons les équipes internes pour qu’elles adoptent des pratiques plus responsables au quotidien.

Nous sensibilisons et formons les équipes internes pour qu’elles adoptent des pratiques plus responsables au quotidien. Suivi et mesure de l’impact : Nous mettons en place des indicateurs de performance (KPI) pour évaluer l’efficacité des actions entreprises et ajuster la stratégie en continu.

Pourquoi avoir choisi ce moment pour lancer un tel produit ?

Les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques n’ont jamais été aussi cruciaux. Les entreprises sont de plus en plus confrontées à une pression sociétale pour adopter des pratiques plus responsables et transparentes. Dans le même temps, les attentes des jeunes générations, en particulier de la Génération Z, poussent les entreprises à repenser leur manière de communiquer et d’agir.

Nous avons voulu répondre à cette urgence avec un produit qui fait sens et qui accompagne nos clients dans cette transition. Avec « L’Empreinte Utile », nous proposons des solutions concrètes et mesurables pour que les entreprises ne se contentent plus de communiquer, mais qu’elles agissent réellement.

Quels sont vos objectifs avec ce lancement ?

Notre ambition est double : d’un côté, accompagner nos clients à devenir des acteurs de changement positif, et de l’autre, renforcer la confiance et l’engagement des publics envers leurs marques. Avec « L’Empreinte Utile », nous voulons démontrer que la communication peut être bien plus qu’un outil : elle peut devenir une force de transformation pour construire un avenir durable et inclusif.

Chez PI Relations, nous croyons en une communication qui agit, qui mobilise et qui inspire. Avec « L’Empreinte Utile », nous voulons marquer notre époque d’une empreinte positive et utile. Ensemble, nous pouvons faire la différence.