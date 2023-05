Intervention chirurgicale réussie pour le comédien Hamza Benfeghouli, alias Mama messaouda

Le célèbre artiste algérien Hamza Feghouli, plus connu sous le nom de « Mama Messaouda », a été récemment hospitalisé à l’hôpital de neurochirurgie de Cherchell où il a subi une intervention chirurgicale à la tête. En effet, le comédien souffre depuis quelques années d’une détérioration graduelle des reins, ainsi que de complications chroniques liées au diabète.

Il y a quelques jours, la fille du comédien a lancé un appel d’aide aux hautes autorités. Notamment le ministère de la culture. La principale concernée a donné plus de détails sur l’état de santé de son père. Elle a également évoqué la marginalisation que subit son père ces dernières années. Et ce, malgré son apport au cinéma algérien durant les moments les plus difficiles.

Âgé de 84 ans, l’acteur comique s’est fait connaître grâce à son rôle de « Mama Messaouda » dans la série comique » Hdidouane » qui a connu un grand succès en Algérie et dans le monde arabe. Malheureusement, il a été confronté à des problèmes de santé nécessitant une intervention chirurgicale délicate.

Hamza Benfghouli : le comédien très apprécié

Hamza Feghouli est un artiste de talent originaire de la ville de Tiaret en Algérie. Il est marié et père de huit enfants. Il a une riche carrière dans le théâtre et le cinéma, avec notamment les films « Hdidouane », « Taxi Makhfi », « Kid Zaman », « Rayeh Jaye », ainsi que d’autres travaux artistiques.

Sa contribution au monde artistique algérien a été immense, en particulier grâce à son humour inimitable et sa capacité à captiver le public avec ses performances. Il a travaillé avec certains des plus grands noms du cinéma et du théâtre en Algérie et a reçu plusieurs récompenses pour son travail.

L’hospitalisation de Hamza Feghouli a suscité une grande inquiétude chez ses fans et admirateurs qui ont exprimé leur soutien et leurs vœux de rétablissement rapide. En effet, il est considéré comme l’un des artistes les plus aimés et respectés en Algérie. Nous espérons que l’artiste se rétablira rapidement et qu’il pourra continuer à divertir son public avec ses performances inoubliables.