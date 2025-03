Interruption du tramway à Alger : la SETRAM informe ses usagers

La société SETRAM a annoncé que la circulation du tramway à Alger est actuellement interrompue entre les stations Les Anassers et Hai El Mandarine.

Dans un communiqué, l’entreprise a expliqué que cette suspension est due à des raisons indépendantes de sa volonté.

Pour toute information supplémentaire ou demande de renseignements, la SETRAM invite ses clients à contacter son service client au numéro suivant : 0659947006.

Ramadan : adaptations pour les transports publics

Le mois de Ramadan est une période particulière durant laquelle le quotidien des Algériens s’ajuste aux exigences du jeûne et aux moments de prière. Les rues s’animent différemment, les commerces adaptent leurs horaires et les services de transport modifient leur fonctionnement pour mieux répondre aux besoins des citoyens.

Parmi ces adaptations, la SETRAM a mis en place de nouveaux horaires pour le tramway dans plusieurs villes du pays. Pendant ce mois sacré, les premières rames commencent leur service aux alentours de 07h00 afin de faciliter les déplacements des travailleurs et des étudiants. En soirée, la circulation se prolonge bien après minuit, permettant aux familles et aux amis de profiter des veillées ramadanesques et des prières nocturnes.

Une particularité importante est l’arrêt temporaire du tramway à l’heure de l’Iftar, soit environ 30 minutes avant et après l’appel à la prière du Maghreb. Cette mesure vise à permettre aux conducteurs et aux agents de la SETRAM de rompre leur jeûne tout en conciliant service public et respect des traditions religieuses.

Une organisation adaptée à chaque ville

Les ajustements des horaires varient selon les réseaux de tramway. À Mostaganem, les dernières rames circulent jusqu’à 01h30 du matin, offrant une grande flexibilité aux habitants. À Constantine, le service se poursuit jusqu’à 01h00 avec une fréquence de passage de 6 à 9 minutes.

Dans la ville saharienne de Ouargla, où la chaleur influence les habitudes de déplacement, le tramway démarre à 06h30 et circule jusqu’à 23h00, permettant ainsi d’éviter les périodes les plus chaudes de la journée.

Ces ajustements nécessitent une planification attentive de la part des usagers. Les heures d’affluence sont particulièrement marquées en fin de journée, lorsque de nombreuses personnes cherchent à rentrer avant l’Iftar. Il est donc conseillé d’éviter les horaires de forte affluence pour un trajet plus fluide.

Par ailleurs, l’interruption temporaire du service à l’heure du Maghreb impose aux voyageurs de prévoir leurs déplacements en conséquence. Ceux qui comptent sur le tramway pour rentrer juste avant la rupture du jeûne devront anticiper leur trajet ou patienter jusqu’à la reprise du service.

En somme, la SETRAM s’efforce d’offrir un service adapté aux réalités du Ramadan tout en maintenant un transport efficace et accessible à tous.