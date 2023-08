Interprète du célèbre titre « L’italiano », le chanteur Toto Cutugno n’est plus

Le monde de la musique pleure la perte du chanteur italien Toto Cutugno, décédé le mardi 22 août à l’hôpital San Raffaele de Milan. Son décès a été annoncé par son manager, Danilo Mancuso, à l’agence de presse italienne Ansa.

Il a expliqué que le chanteur, après avoir lutté contre une maladie prolongée, avait vu son état se détériorer au cours des derniers mois. Cutugno était connu du grand public pour son emblématique chanson « L’Italiano« , sortie en 1983.

En Italie, l’artiste s’était imposé comme un artiste polyvalent et un véritable showman. Il était capable de naviguer entre la chanson d’auteur, la variété et même la présentation d’émissions de télévision. De plus, il avait écrit pour d’autres artistes, notamment pour le célèbre Adriano Celentano, pour qui il avait signé sa première chanson.

Il a œuvré en tant que compositeur pour de nombreux chanteurs français, en particulier durant les années 1970. Parmi les artistes pour lesquels il a créé des chansons figurent Michel Sardou (« En chantant »), Mireille Mathieu, Gérard Lenorman, Joe Dassin, Johnny Hallyday, Hervé Vilard et Sheila.

C’est à l’étranger que son succès avait brillé avec une éclatante intensité, en particulier parmi les communautés italiennes immigrées qui le suivaient. Il a connu une popularité remarquable grâce à ses compositions musicales captivantes ainsi qu’à sa voix distinctive.