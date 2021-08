Interpol : un baron Algérien de la drogue arrêté en Espagne

Entre le Maroc et l’Espagne, le transit de la drogue qui sévit n’est un secret pour personne. Parmi les individus qui profitent de ce trafic, il y a plusieurs Algériens. C’est le cas d’un homme d’une quarantaine d’années, Algérien, mais travaillant pour un réseau marocain. Le ressortissant est tombé entre les mains de la police espagnole, qui va l’extrader prochainement vers l’Algérie.

En effet, un homme algérien répondant aux initiales A.A, a été arrêté lors de la semaine dernière par la police espagnole. Le mis en cause est accusé d’être l’un des responsables d’un réseau international de trafic de drogue dans lequel activent principalement des ressortissants marocains.

Le ressortissant Algérien fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Il est recherché pour trafic de drogue entre l’Algérie et la région espagnole d’Andalousie, indique le quotidien arabophone Al Chourouk.

Arrêté par hasard

La même source indique que le mis en cause a été arrêté au centre-ville de Huelva en Espagne, par des policiers qui voulaient seulement vérifier ses papiers d’identité. Après vérification, il s’est avéré que le ressortissant Algérien est recherché par Interpol, pour une affaire de drogue. La police, sans le vouloir, vient de mettre la main sur un grand bonnet.

Il s’agit d’un natif d’une des villes de l’ouest algérien. Les services de sécurité espagnols ont consulté une base de données disponible grâce aux d’informations échangées entre l’Algérie et l’Espagne. Le mis en cause risquerait plus de 7 ans de prison.

Il est attendu que la police espagnole remette l’accusé aux autorités Algériennes. Ce dernier sera jugé en Algérie dès que les procédures légales régissant ce genre d’affaire seront finalisées. Quatre autres membres de ce réseau ont été mis hors d’état de nuire tandis que d’autres font l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux