INTERPOL était à ses trousses : un réseau de contrebande démantelé en Algérie

Mostaganem, 28 février 2024 – Les services de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, en collaboration avec l’Inspection des Douanes, ont démantelé un réseau criminel transfrontalier -recherché par Interpol- spécialisé dans la contrebande internationale de véhicules.

L’opération a été menée en deux temps. La première phase a débuté suite à une plainte des services des Douanes de Mostaganem pour transgression de la réglementation douanière et liquidation de marchandises dont le délai d’entreposage au port de Mostaganem était dépassé.

Lors de l’inspection des conteneurs, les enquêteurs ont découvert 108 motos démontées dissimulées dans des caissons en bois (dont 90 étaient volées et faisaient l’objet de recherches par l’Interpol), ainsi que 4 millions d’unités de produits pyrotechniques (feux d’artifices et fumigènes) et des pièces de rechanges.

L’enquête a identifié neuf suspects, sept ont été arrêtés, tandis que les deux autres sont toujours en fuite.

Des perquisitions ont été menées au domicile des principaux suspects, où les enquêteurs ont saisi près de 10 millions de dinars en argent liquide (1 milliard de centimes), des bijoux en or, ainsi que des documents commerciaux et bancaires (falsifiés et originaux) et un cachet d’une entreprise fictive, celle-ci importait du linge de maison et des machines de confection.

La valeur totale des marchandises saisies est estimée à 306 millions de dinars (143 millions de dinars pour les feux d’artifices et 163 millions de dinars pour les motos).

Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem pour trafic international de véhicules, faux et usage de faux de documents bancaires, importation de marchandises interdites et blanchiment d’argent.