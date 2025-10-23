Internet plus rapide et plus sûr : l’Algérie mise sur le câble sous-marin Medusa

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a officiellement lancé, depuis le port d’Alger, le projet du câble sous-marin en fibre optique « Medusa », une infrastructure d’envergure internationale destinée à renforcer la connectivité numérique entre l’Europe et l’Afrique. Le ministre Sid Ali Zerrouki a donné le feu vert à ce chantier considéré comme une étape stratégique majeure pour l’avenir des télécommunications en Algérie.

À LIRE AUSSI : Industrie : Ce géant mondial de la tech se tourne vers le marché algérien

Le projet Medusa s’inscrit dans une vision ambitieuse visant à faire de l’Algérie un acteur central dans la circulation mondiale des données numériques. En reliant plus de dix pays méditerranéens sur une distance de plus de 8 700 kilomètres, ce câble sous-marin place le pays au cœur des échanges technologiques entre les deux rives de la Méditerranée.

Fibre optique sous-marine : l’Algérie au cœur du réseau méditerranéen

D’un point de vue technique, le câble Medusa est l’un des plus performants de la région. Sa capacité atteint 20 térabits par seconde pour chaque paire de fibres, une puissance qui permettra de booster la vitesse et la qualité de la connexion Internet à l’échelle nationale. À travers ce projet, l’Algérie entend non seulement répondre à la demande croissante en données, mais aussi préparer le terrain pour le déploiement de la 5G et le développement des services de cloud computing.

À LIRE AUSSI : Algérie–États-Unis : vers un nouveau modèle de collaboration dans le domaine de la santé publique

Sur le territoire national, deux points d’atterrissement principaux ont été retenus : Alger et Collo (wilaya de Skikda). Ces connexions maritimes se relieront directement à des stations situées en Europe du Sud, à environ 900 kilomètres des côtes algériennes. Cette configuration offrira à l’Algérie plusieurs routes maritimes d’accès à Internet, réduisant ainsi sa dépendance à un nombre limité de câbles et renforçant son indépendance numérique.

Lancement du câble Medusa : l’Algérie prépare le terrain pour la 5G et le cloud

Au-delà des avantages techniques, le projet Medusa revêt une dimension stratégique et économique. En diversifiant les points de connexion et en augmentant la capacité de transit des données, l’Algérie consolide son rôle de passerelle numérique entre l’Afrique et l’Europe. Cette position géographique privilégiée pourrait attirer de nouveaux investissements dans le secteur des télécommunications et encourager l’implantation de centres de données régionaux.

À LIRE AUSSI : L’équipe d’Algérie affrontera cette sélection en novembre (officiel)

Le calendrier du projet s’étend sur plusieurs années. Après la phase de conception et de contractualisation entamée en 2020, les travaux de construction se poursuivent entre 2023 et 2026. La partie ouest du câble, qui inclut l’Algérie, devrait entrer en service dans les prochains mois, tandis que le reste du réseau sera pleinement opérationnel début 2027.

Avec Medusa, l’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa transition numérique et affirme sa volonté de devenir un hub incontournable de la connectivité méditerranéenne.