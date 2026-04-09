Internet par satellite : l’Algérie ouvre la porte à de nouveaux opérateurs

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé, jeudi, une avancée majeure dans le secteur numérique. Les autorités ont décidé d’ouvrir officiellement la concurrence dans le domaine des communications par satellite en Algérie, une mesure qui s’inscrit dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures numériques.

Selon le communiqué officiel, l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques a lancé un appel d’offres pour l’attribution de deux licences. Celles-ci permettront à des opérateurs d’installer et d’exploiter des réseaux de télécommunications électroniques ouverts au public via des satellites.

Deux licences pour dynamiser le marché

Cette initiative marque un tournant dans l’organisation du marché, jusque-là dominé par des infrastructures terrestres classiques. L’ouverture à de nouveaux acteurs devrait favoriser l’innovation et améliorer la qualité des services proposés aux citoyens, notamment en matière de connectivité Internet.

L’un des principaux objectifs de cette réforme est de permettre l’accès à un Internet à haut débit dans les régions les plus reculées du pays. Les zones rurales et isolées, souvent mal desservies par les réseaux traditionnels, pourraient ainsi bénéficier d’une meilleure couverture grâce aux solutions satellitaires.

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Ce développement devrait contribuer à réduire la fracture numérique, un enjeu majeur pour les autorités. En assurant une couverture plus homogène sur l’ensemble du territoire, l’État entend garantir un accès plus équitable aux services numériques pour tous les citoyens.

Un accès élargi à l’Internet haut débit

Au-delà de l’amélioration de la connectivité, cette ouverture à la concurrence vise également à diversifier l’offre de services de télécommunications. Elle devrait stimuler la compétitivité entre les opérateurs et encourager l’émergence de nouvelles solutions technologiques.

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Parmi les axes prioritaires figure notamment le développement de l’Internet des objets. Ces technologies, de plus en plus utilisées dans les projets structurants, pourraient bénéficier de l’extension des réseaux satellitaires, notamment dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’industrie minière ou encore le transport.

Une étape clé pour la transformation numérique

S’exprimant à cette occasion, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a souligné l’importance de cette décision. Selon lui, il s’agit d’une étape déterminante pour renforcer l’infrastructure numérique du pays.

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Le ministre a précisé que cette initiative vise à généraliser l’accès à l’Internet haut débit sur l’ensemble du territoire national, en particulier dans les zones difficiles d’accès. Il a également insisté sur la volonté des pouvoirs publics de soutenir la transformation numérique et d’élargir la couverture des réseaux.

À travers cette réforme, l’Algérie confirme son ambition de moderniser son écosystème numérique et de répondre aux défis liés à la connectivité, dans un contexte où les technologies de l’information occupent une place de plus en plus centrale dans le développement économique.