Internet, JM 2022 et automobile : 3 points retenir conseil des ministres

Le président Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce dimanche 5 décembre 2021, une réunion du Conseil des ministres. La rencontre d’aujourd’hui a été consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, dont celui des préparatifs des Jeux Méditerranéens prévus en 2022 à Oran.

Lors de la réunion ayant regroupé les membres du gouvernement, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions ; relatives principalement à l’amélioration du débit internet ainsi qu’au dossier de l’importation des véhicules neufs.

L’amélioration du début internet au Menu

Durant la réunion, de ce dimanche, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a insisté une nouvelle fois sur l’augmentation du débit internet en Algérie. En effet, il a ordonné la création de nouveaux câbles sous-marins internationaux de « connexion à Internet » pour la connexion à Internet avec les pays européens.

Le président Tebboune a aussi ordonné le remplacement des câbles en cuivre par la fibre optique, et ce, dans les plus brefs délais. D’un autre côté, il a insisté sur le renforcement du débit internet au niveau des établissements financiers. Une « future amélioration » qui, selon lui, encouragerait le paiement électronique en Algérie.

Le dossier automobile s’invite au Conseil des ministres

En effet, le dossier de l’importation automobile s’est invité aujourd’hui à la réunion du conseil des ministres durant laquelle le président Tebboune a ordonné la révision du cahier des charges de l’activité.

Le chef de l’État a également ordonné l’accélération de l’annonce des concessionnaires agréés. Par ailleurs, il a insisté sur l’impératif de fournir, au niveau régional et dans les grandes villes, un réseau de services après-vente en tant que condition pour accepter les dossiers des importateurs.

Tebboune insiste sur le bon déroulement des préparatifs des JM 2022

Évoquant le dossier des préparatifs pour les jeux méditerranéens Oran 2022 ; le président Tebboune a ordonné la création immédiate d’une instance chargée du suivi des préparatifs. Cette dernière devrait regrouper des personnalités « hautement qualifiées et expérimentées dans la gestion des manifestations sportives internationales »

Pour cela, le chef de l’État a chargé le ministre des Sports du suivi et du constat sur le terrain de façon hebdomadaire pour s’enquérir du rythme d’avancement des travaux, et ce, en coordination avec le wali d’Oran.

D’autres instructions données par Tebboune : Répartition des responsabilités et veille à la coordination constante avec les autorités locales et tous les acteurs ; Lancement d’une consultation internationale pour la sélection d’opérateurs en matière de matériel sportif ; Veiller à assurer aux athlètes algériens tous les moyens afin de les préparer et améliorer leur niveau pour s’adjuger les premières places en termes de médailles pour honorer l’emblème national.