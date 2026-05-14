Internet haut débit, zéro câble : Zerrouki annonce une alternative à la fibre pour 2027

L’Algérie avance sur un nouveau chantier dans les télécoms. Après la fibre optique et la 5G mobile, le gouvernement prépare désormais l’arrivée progressive de la 5G FWA (Fixed Wireless Access), une technologie destinée à améliorer l’internet fixe, notamment dans les zones où le raccordement classique reste compliqué ou trop long à mettre en place.

L’annonce est venue du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, dans une publication diffusée mardi 12 mai sur LinkedIn. Il y affirme que l’Algérie prépare « le prochain saut en matière de connectivité haut débit », avec une transition progressive du LTE fixe vers la 5G FWA.

Cette évolution intervient alors que les travaux de modernisation du réseau internet se poursuivent dans plusieurs wilayas, avec le remplacement progressif du réseau cuivre par la fibre optique.

Technologie 5G FWA en Algérie : une alternative haut débit pour les zones non raccordées

Contrairement à la fibre optique, qui nécessite des travaux de raccordement parfois lourds, la 5G FWA fonctionne grâce à une connexion fixe sans fil. Elle permet de fournir du très haut débit plus rapidement dans certaines zones.

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Le ministère explique que cette technologie offrira :

Un débit plus rapide

Une connexion plus stable

Un temps de réponse réduit

Une meilleure capacité du réseau

Les autorités ont déjà finalisé le cadre réglementaire et attribué les fréquences nécessaires. Des essais techniques doivent démarrer dans les prochains mois, avant un lancement prévu durant le premier semestre 2027.

Dans son message, Sid Ali Zerrouki précise que cette nouvelle étape accompagne les projets déjà engagés autour de la fibre FTTH, de la 5G mobile et des réseaux satellitaires NGSO.

Réseau internet en Algérie : le cuivre laisse progressivement place à la fibre

Le ministère suit également l’avancement des travaux liés à la modernisation du réseau fixe. Lors d’une réunion récente, le ministre a fait le point sur le remplacement progressif du réseau cuivre par la fibre optique.

Selon le communiqué publié par le ministère, les travaux avancent dans plusieurs wilayas afin d’améliorer la qualité et la stabilité des connexions internet fixes avant 2027.

Le PDG d’Algérie Télécom, Abdelghani Aït Saïd, a aussi présenté un exposé consacré au passage du réseau 4G LTE vers la 5G LTE pour l’internet fixe. Le ministre a demandé une mise en service au plus tard au début de l’année 2027.

Quelle différence entre la 4G LTE et la 5G FWA ?

Le ministère a également expliqué les différences entre les deux technologies.

La 4G LTE utilisée aujourd’hui permet déjà de proposer un accès internet fixe sans fil dans certaines régions. Mais la 5G FWA doit apporter plusieurs améliorations techniques, notamment sur la vitesse de connexion et la fluidité du réseau.

Cette technologie doit aussi mieux gérer l’augmentation du nombre d’utilisateurs et répondre aux nouveaux usages numériques qui demandent davantage de débit.

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L’Algérie a officiellement lancé la 5G mobile à la fin de l’année 2025. Selon un rapport publié par Ookla, les performances du réseau mobile national ont progressé depuis cette mise en service.

Les prochains mois devraient permettre de lancer les premiers tests avant un déploiement progressif annoncé pour 2027.