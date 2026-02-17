Internet haut débit FTTH : l’Algérie signe un record en Afrique

L’Algérie franchit une étape majeure dans son développement numérique. Selon le ministère de la Poste et des Communications, plus de 3 millions de foyers bénéficient désormais d’un accès à l’internet haut débit via la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH).

Ce chiffre marque un progrès significatif dans l’amélioration de la connectivité nationale, reflétant les efforts continus pour moderniser les infrastructures numériques du pays et répondre aux besoins croissants des citoyens.

Ce succès s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale “tout-fibre”, lancée pour généraliser l’accès à la fibre optique sur l’ensemble du territoire et dont l’achèvement est prévu pour 2027, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune.

3 millions de foyers connectés : une généralisation équilibrée de la fibre optique sur le territoire national

Le ministère précise que le déploiement de la fibre optique se fait de manière progressive et équilibrée, touchant l’ensemble des wilayas. L’objectif est de réduire la fracture numérique et de garantir à chaque citoyen un accès à des services numériques de qualité.

Ce plan vise à atteindre toutes les régions, en assurant un développement homogène entre zones urbaines et rurales, tout en consolidant les infrastructures nationales.

Tout -fibre : l’Algérie se distingue sur le continent africain avec une stratégie ambitieuse et durable

Avec 3 millions de foyers raccordés, le ministère affirme que l’Algérie occupe une position de premier plan en Afrique en termes de foyers connectés à la fibre optique, devant des pays comme l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’île Maurice, la Côte d’Ivoire et le Kenya. Cette avancée renforce la visibilité du pays sur le continent et démontre la portée de sa stratégie numérique nationale.

Le ministère confirme sa volonté de poursuivre le déploiement de la fibre en coordination avec l’ensemble des acteurs du secteur, notamment Algérie Télécom, pour bâtir un réseau moderne, souverain et durable, capable de soutenir à la fois le développement économique et les besoins des citoyens.