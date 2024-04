Internet fixe et mobile en Algérie : quel est le nombre d’abonnés ? (Rapport ARPCE 2023)

En Algérie, le secteur de l’internet fixe a enregistré une croissance impressionnante au cours de l’année 2023. Selon le rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), le nombre d’abonnés à l’internet fixe a augmenté de 17,66%, passant de 4,70 millions à 5,53 millions en une année seulement.

Cette expansion est principalement due à l’adoption croissante du FTTH (Fiber To The Home), une technologie permettant une connexion à très haut débit via la fibre optique jusqu’au domicile des utilisateurs. Le nombre d’abonnés au FTTH a plus que doublé en un an, passant de 478 172 à plus de 1,08 million, reflétant ainsi une forte demande pour des connexions internet rapides et fiables.

De plus, les abonnés résidentiels représentent la grande majorité des utilisateurs de l’internet fixe en Algérie, avec près de 98% de l’ensemble des abonnés. Cette prédominance souligne l’importance croissante de l’internet à domicile dans la vie quotidienne des Algériens, que ce soit pour le travail à distance, l’éducation en ligne ou le divertissement numérique.

En termes de débits, la majorité des abonnés bénéficient de vitesses comprises entre 10 et 20 Mégabits par seconde (Mbps). Cependant, une petite fraction d’utilisateurs opte désormais pour des débits supérieurs à 100 Mbps, mettant en lumière une demande croissante pour des connexions à haut débit répondant aux besoins de plus en plus exigeants des consommateurs.

Malgré le volume de trafic data global consommé relativement modeste, avec 2344 Gigaoctets à la fin de 2023, il est probable que cette tendance connaîtra une augmentation significative à mesure que les usages numériques se généralisent et se diversifient dans la société algérienne.

La progression constante de l’internet mobile en Algérie

Parallèlement à l’évolution de l’internet fixe, le secteur de l’internet mobile en Algérie a également enregistré une croissance notable. Selon les données de l’ARPCE, le nombre d’abonnés à l’internet mobile a augmenté de 7,44% en une année, passant de 44,75 millions à 48,09 millions à la fin de 2023.

La technologie 4G demeure le principal moteur de cette croissance, avec plus de 43 millions d’abonnés à la fin de l’année. Cette adoption massive de la 4G témoigne de la demande croissante pour des connexions rapides et stables, adaptées à la consommation de contenus multimédias en ligne, aux jeux vidéo en streaming et à d’autres applications gourmandes en bande passante.

Malgré une légère baisse du nombre d’abonnés à la 3G, qui est passé de 5,96 millions à 5,02 millions en un an, cette technologie demeure néanmoins un pilier essentiel de l’accessibilité à internet pour de nombreux Algériens, notamment dans les zones rurales et les régions moins développées sur le plan technologique.

Une des tendances les plus marquantes est l’explosion du volume de trafic data mobile, avec une augmentation de 33,15% au dernier trimestre de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance reflète l’évolution des comportements des utilisateurs, de plus en plus enclins à consommer des contenus en ligne et à interagir sur les réseaux sociaux via leurs appareils mobiles.