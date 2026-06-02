Internet en Algérie : les prix de la fibre ont chuté de 91 %

Longtemps associée à des débits limités et à des tarifs jugés élevés, la connexion Internet en Algérie a connu une profonde évolution ces dernières années. Entre baisse des prix, hausse des débits et extension rapide du réseau de fibre optique, les services de télécommunications affichent aujourd’hui un tout autre visage, selon les nouveaux chiffres publiés par le ministère de la Poste et des Télécommunications.

Internet en Algérie : des prix divisés par 10 et des débits multipliés par 15 en sept ans

Dans une publication diffusée sur sa page Facebook officielle, le département ministériel a notamment mis en avant la forte réduction du coût des abonnements à la fibre optique. Selon les chiffres communiqués, l’offre de fibre à 100 Mégabits par seconde coûte aujourd’hui 2.200 dinars, contre 24.500 dinars auparavant.

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Cette évolution représente une baisse de 91 % du prix de l’abonnement. Le ministère souligne également que les utilisateurs bénéficient désormais de débits jusqu’à dix fois supérieurs pour un tarif équivalent à celui pratiqué il y a quelques années.

Les débits Internet en Algérie franchissent un nouveau cap

Parallèlement à la baisse des prix, les capacités du réseau national ont enregistré une progression continue.

Le plafond des débits proposés est ainsi passé :

De 100 Mégabits par seconde en 2019 ;

À 1 Gigabit par seconde en 2024 ;

Puis à 1,5 Gigabit par seconde en 2026.

Pour le ministère, cette évolution traduit les investissements réalisés dans les infrastructures de télécommunications ainsi que l’amélioration progressive de la qualité des services proposés aux abonnés.

Fibre optique : de 50.000 à 3,5 millions de foyers raccordés

L’un des principaux indicateurs mis en avant concerne le déploiement de la fibre optique à travers le pays.

D’après les données officielles, le nombre de logements raccordés à cette technologie est passé de 50.000 foyers en 2019 à 3,5 millions de foyers en 2026.

Cette progression s’inscrit dans la stratégie de généralisation de l’accès à Internet à très haut débit. L’objectif affiché est d’étendre davantage la couverture et d’améliorer les conditions de connexion des citoyens, aussi bien dans les grandes villes que dans les autres régions du pays.

Internet mobile : l’Algérie sous le seuil de référence international

Le ministère a également évoqué le coût de l’Internet mobile en Algérie.

Selon les chiffres publiés, cette dépense représente 0,49 % du revenu national brut par habitant.

🟢 À LIRE AUSSI : Phosphate, engrais, chemin de fer : Tebboune accélère sur deux mégaprojets stratégiquesUn niveau qui reste nettement inférieur au seuil de référence international fixé à 2 % pour mesurer l’accessibilité financière des services Internet.