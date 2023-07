Internet en Algérie : hausse du nombre d’abonnés en 2023

L’Algérie a enregistré une progression remarquable du nombre d’utilisateurs d’internet fixe et mobile, totalisant plus de 50 millions d’utilisateurs au premier trimestre 2023, d’après les données récentes fournies par l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE). Ceci traduit une croissance d’environ 7% par rapport au premier trimestre de 2022, où le nombre était de près de 47 millions d’utilisateurs.

Les chiffres précis montrent que 50,18 millions d’utilisateurs utilisaient l’internet à la fin du mois de mars 2023, et parmi eux, 4,90 millions se connectaient via internet fixe, une augmentation par rapport aux 4,20 millions de l’année antérieure. Les utilisateurs d’internet mobile ont aussi vu une augmentation, passant de 42,60 millions au début de 2022 à 45,29 millions cette année.

Pour le segment de l’internet fixe, 2,78 millions se connectaient alors via le haut débit (XDSL), 1,49 million utilisaient la 4G LTE fixe et 617.324 avaient une connexion par fibre optique directement à leur domicile (FTTH). Sur ce total, une majorité écrasante de 97,57% représentaient des utilisateurs résidentiels.

Concernant les vitesses de connexion, 85,24% des utilisateurs fixes avaient alors des vitesses entre 10 et 20 Mégabits. La quantité de trafic Data fixe a quasiment doublé en un an, allant de 1486 millions de Gigaoctets (Go) au premier trimestre 2022 à 2289 millions de Go au premier trimestre 2023, montrant une augmentation explosive de l’utilisation.

Internet mobile (3G/4G) : Une progression remarquable

Le secteur de l’internet mobile a également connu une croissance, totalisant plus de 45,29 millions d’utilisateurs actifs durant le premier trimestre 2023. De ce nombre, 39,57 millions se sont connectés au réseau 4G et 5,71 millions se sont connectés à la 3G.

La consommation de bande passante pendant ce trimestre a culminé à 3092 Gigabit par seconde (Gbps), affichant une augmentation significative par rapport aux 2240 Gbps du même trimestre de l’année passée.

La consommation moyenne mensuelle de données par utilisateur s’établissait à 6,37 Go à fin mars 2023, contre 5 Go au début de 2022. Cette progression témoigne d’une utilisation croissante des services internet.

Il convient donc de mentionner que ces statistiques ont été présentées dans le contexte d’une population algérienne estimée à 44,16 millions d’individus et d’un total de ménages estimé à 7,36 millions au début du mois de mars 2023.

L’Algérie continue de voir une augmentation de la numérisation et de la connectivité, illustrant une transformation rapide et un marché qui évolue continuellement pour satisfaire les exigences des utilisateurs. Les informations fournies par l’ARPCE soulignent l’importance croissante de l’internet, tant pour la connexion fixe que mobile, dans le quotidien des Algériens.