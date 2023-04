Internet en Algérie en 2022 : qu’en est-il du nombre d’abonnés ? (Rapport)

Nous avons bien entamé l’année 2023 et plusieurs rapports concernant nos habitudes de consommation et de travail commencent à paraître. La semaine dernière, c’était la Banque d’Algérie qui ouvrait le bal avec une étude comparative sur les réserves de changes du pays à la fin 2022 et en mars 2023. Aujourd’hui, c’est l’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) qui publie son rapport concernant le nombre d’abonnés à Internet (téléphone mobile et fixe).

Les abonnés de la téléphonie et de l’Internet fixe en hausse en Algérie en 2023

Si les réserves de changes ont augmenté depuis 2022, le nombre d’abonnés à Internet a, lui aussi, connu une hausse conséquente. C’est ce qu’a pu constater l’ARPCE lors de sa dernière enquête. En effet, le nombre d’abonnés à la téléphonie fixe a fait un bond en avant pour passer de 5.09 millions à 5.57 millions de décembre 2021 à décembre 2022. Soit une croissance estimée à plus de 9 % selon l’organisme.

Sur les 5.57 millions d’utilisateurs, une grosse partie (3.66 millions) sont des abonnés au réseau filaire. Tandis que 1.42 million sont des partisans du réseau sans fil 4G LTE. Les 478.172 abonnés restants sont ceux de la FTTH (réseau de fibre optique), qui a aussi augmenté pour sa part (167.244 abonnés en décembre 2021).

Le nombre de ménages disposant d’une ligne fixe a ainsi augmenté de 6,4 % en 2022, et est désormais à 75,80 % selon la même étude.

Hausse conséquente des abonnés aux services d’Internet pour téléphonie mobile

Même constat pour la téléphonie mobile, dont le nombre d’abonnés passe de 47 à 49 millions entre décembre 2021 et 2022. Et c’est sans surprises que la majorité écrasante (91,31 %) de ces abonnés ont préféré le réseau 3G/4G au réseau GSM classique. En effet, la téléphonie mobile gagne du terrain en Algérie, avec un taux de pénétration du réseau qui est passé de 106,71 % en 2021 à 111,05 % de 2021 à 2022.

