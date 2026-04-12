Internet en Algérie : augmentation gratuite du débit pour tous les abonnés dès cette date

C’est une annonce majeure pour des millions de foyers. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé ce dimanche depuis la wilaya de Saïda une augmentation automatique et gratuite du débit internet pour l’ensemble des abonnés d’Algérie Télécom.

À compter de ce lundi 13 avril 2026, la navigation sur le web va connaître une accélération significative sur tout le territoire national. Cette mesure, qui ne nécessite aucun changement de contrat ni frais supplémentaires, s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à généraliser l’accès à la haute performance numérique.

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Nouveaux paliers de débit : ADSL et fibre optique (FTTH)

La revalorisation des débits touche aussi bien les abonnés à l’ADSL que ceux ayant déjà opté pour la fibre optique (FTTH). Voici le détail des augmentations :

Abonnés ADSL (Haut débit) : Les clients disposant actuellement d’une connexion de 5 Mbps ou 10 Mbps verront leur débit doublé ou quadruplé pour atteindre 20 Mbps.

: Les clients disposant actuellement d’une connexion de 5 Mbps ou 10 Mbps verront leur débit doublé ou quadruplé pour atteindre 20 Mbps. Abonnés FTTH (Fibre optique) : Les clients bénéficiant d’un débit de 60 Mbps seront automatiquement basculés vers une offre à 100 Mbps.

Selon le ministre, cette initiative vise à « améliorer le service public offert aux clients d’Algérie Télécom et à accompagner la transformation numérique profonde que connaît le pays ».

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Transition numérique : digitalisation et paiement électronique

En marge de sa visite à Saïda, Zerrouki a également insisté sur l’importance du volet financier de la transition numérique. Il a réitéré la nécessité de renforcer l’usage des moyens de paiement électronique (e-paiement).

Le ministre a souligné que son département travaille activement à accompagner les commerçants et les institutions économiques pour généraliser ces technologies, essentielles pour fluidifier les transactions commerciales et sécuriser les échanges.

Service public et disponibilité de la vignette automobile

Pour conclure son volet « Service Public », le ministre a rappelé que la vignette automobile est désormais disponible dans sa version papier au niveau de l’ensemble des bureaux de poste à travers le pays, invitant les automobilistes à se rapprocher des guichets pour s’en acquitter dans les délais.

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