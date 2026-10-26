Perturbations « significatives » d’Internet dès 20h ce lundi en Algérie : un câble sous-marin en cause

Le ministère de la Poste et des Télécommunications prévient que la connexion Internet subira des ralentissements à partir de ce lundi soir. Motif invoqué : une opération de maintenance menée sur le câble sous-marin qui relie le pays à l’Espagne. La gêne devrait durer jusqu’au petit matin.

Des perturbations « significatives » d’Internet attendues de 20h à 4h du matin

Selon le communiqué diffusé par le département ministériel, la perturbation « significative » démarrera à 20h00 pour s’achever vers 4h00 mardi. Une fenêtre nocturne volontairement choisie, puisque le trafic y est traditionnellement plus faible qu’en pleine journée.

Le ministère insiste sur un point : ces travaux ne relèvent pas de sa responsabilité directe. L’intervention est pilotée en dehors du territoire national, sur une infrastructure partagée entre plusieurs opérateurs internationaux. Les autorités algériennes n’ont donc aucune marge pour en modifier le calendrier.

Cela dit, les services du secteur assurent ne pas rester les bras croisés. En lien étroit avec Algérie Télécom, ils disent surveiller heure par heure le déroulement de l’opération et activer les dispositifs techniques censés limiter la gêne ressentie par les abonnés.

🟢 À LIRE AUSSI : Infrastructures : L’Algérie lance de grands chantiers routiers à travers 8 wilayas

En effet, l’essentiel des données échangées entre l’Algérie et le reste du monde emprunte des liaisons posées au fond de la Méditerranée.

Dès qu’un de ces axes est mis hors service, même temporairement, le trafic se redéploie sur les capacités restantes. Résultat : une navigation plus lente et des services en ligne moins réactifs.

Un retour progressif de la connexion promis par le ministère

Dans son texte, le ministère réaffirme que les équipes travaillent sans interruption. La reprise se fera par paliers, avec un débit qui remontera graduellement à mesure que la maintenance touchera à sa fin.

Aucune wilaya n’a été citée nommément. L’impact pourrait toutefois varier d’une région à l’autre, selon la façon dont le trafic sera réacheminé pendant la nuit. Les usages les plus gourmands, streaming vidéo, visioconférences ou téléchargements volumineux, seront logiquement les premiers touchés.

🟢 À LIRE AUSSI : Voiture électrique en Algérie : quand pourra-t-on utiliser les 1 000 points de recharge ?

Les télécoms algériennes progressent malgré les incidents

Ces coupures ponctuelles contrastent avec la trajectoire affichée par le secteur. Le pays a gagné plusieurs rangs dans les classements internationaux de l’Internet mobile, et la capitale s’est hissée parmi les villes les mieux notées, un bond confirmé qui place Alger dans le TOP 50 mondial.

Sur le terrain, le remplacement du cuivre par la fibre optique avance wilaya après wilaya. Le ministre Sid Ali Zerrouki a par ailleurs évoqué une bascule du LTE fixe vers la 5G FWA à l’horizon 2027, solution pensée pour les localités difficiles à raccorder par câble.

Reste que la robustesse d’un réseau national se joue aussi loin des côtes. Tant que les grandes artères numériques traverseront la Méditerranée, chaque opération technique sur ces infrastructures continuera de se faire sentir jusque dans les foyers algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Désengorger Alger, désenclaver le Sud : Djellaoui dévoile les grands chantiers routiers de 2027