Internet à très haut débit : l’Algérie lance son grand chantier sous-marin dans 48h

L’Algérie s’apprête à franchir un nouveau pas décisif dans le renforcement de son infrastructure de télécommunications. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé lundi à Alger la pose prochaine de la première pierre d’un nouveau câble sous-marin. Cette initiative stratégique vise à augmenter significativement le débit internet sur l’ensemble du territoire national.

Invité du Forum de la Chaîne 1 de la Radio algérienne, Zerrouki a précisé que cet événement majeur aura lieu « dans les deux prochains jours ». Ce nouveau câble viendra consolider une infrastructure internet dont la capacité actuelle atteint déjà les 10,2 térabits, plaçant ainsi l’Algérie dans une « situation confortable » en matière de débit.

Fibre Optique et 5G : L’Algérie se connecte au futur

Le ministre a également mis en lumière les progrès réalisés dans le déploiement de la fibre optique. Le nombre d’abonnés raccordés a atteint 2,9 millions et devrait frôler les 3 millions dans les semaines à venir, avec l’objectif d’une généralisation complète d’ici 2027.

Sur le plan continental, Zerrouki a souligné l’engagement de l’Algérie, dont le réseau de fibre optique a déjà touché les frontières de la Mauritanie et du Niger. Le pays a par ailleurs présenté un plan d’action pour la protection des données africaines, formalisé dans « la Déclaration d’Alger » sur les « plateformes numériques équitables, sûres et responsables en Afrique ».

Autre avancée majeure : le lancement officiel de la 5G au début du mois. Cette technologie de pointe sera déployée progressivement, ciblant dans un premier temps un certain nombre de wilayas avant sa généralisation sur l’ensemble du territoire.

Paiement électronique et modernisation d’Algérie Poste : une transformation en marche

Le secteur de la Poste n’est pas en reste. Concernant le paiement électronique, Zerrouki a révélé que 150 millions d’opérations ont été effectuées en 2025 via la carte Edahabia. Des nouvelles applications comme « Cashless » seront prochainement lancées pour faciliter les transactions des opérateurs économiques et des commerçants.

Enfin, le ministre a abordé le concours de recrutement lancé par la Poste. Sur 180 000 postulants, 7 000 candidats remplissant les conditions ont été retenus. Les entretiens sont actuellement en cours avec les commissions de wilayas, et les PV d’installation des profils sélectionnés devraient être remis « dans les prochains jours ».