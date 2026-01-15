Internet 7 fois plus rapide en Algérie : le ministre Zerrouki détaille la révolution du très haut débit

Ce jeudi, le ministre de la Poste et des Télécommunications Ali Zerrouki, a réaffirmé devant l’Assemblée populaire nationale (APN) son engagement à renforcer la souveraineté numérique du pays.

Au cœur de cette ambition, le développement de liaisons maritimes à haut débit, fiables et sécurisées, et la modernisation de l’infrastructure des communications internationales.

Face à la demande croissante d’Internet à haut débit, le ministre a présenté un panorama des initiatives en cours et à venir pour consolider les capacités du pays et diversifier ses connexions.

Internet en Algérie : Zerrouki promet un bond majeur dans la souveraineté numérique

L’Algérie s’appuie aujourd’hui sur plusieurs systèmes de câbles sous-marins pour se connecter à l’Internet mondial, dont SEA-ME-WE 4, MADA-X, ORVAL (Oran-Valence) et ALVAL (Algérie-Valence), auxquels s’ajoute un câble Algérie/Palma.

Selon Zerrouki, le développement de ces infrastructures a permis d’augmenter la bande passante internationale de manière spectaculaire : « la capacité équipée est passée de 1,5 Tbit/s au début de 2020 à plus de 12 Tbit/s actuellement, soit près de 7 fois plus en cinq ans ».

Cette progression, qualifiée de « progressive et durable » par le ministre, illustre la volonté de l’Algérie de soutenir l’usage croissant d’Internet haut débit et de sécuriser ses liaisons internationales face à un trafic en constante expansion.

Diversification et projets futurs pour sécuriser le réseau

Au-delà de la consolidation des infrastructures existantes, le ministère vise à diversifier les liaisons internationales et à renforcer la résilience du réseau national. Parmi les projets en cours :

Le système de câble MEDUSA , dont l’entrée en service est prévue début 2028, destiné à accroître la connectivité et la fiabilité des communications.

, dont l’entrée en service est prévue début 2028, destiné à accroître la connectivité et la fiabilité des communications. L’extension du câble MADEX , opérationnelle jusqu’en juin prochain, qui permettra d’optimiser les capacités existantes.

, opérationnelle jusqu’en juin prochain, qui permettra d’optimiser les capacités existantes. La couverture nationale en fibre optique, programmée pour être achevée d’ici le deuxième trimestre 2027, garantissant un accès haut débit sur l’ensemble du territoire.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie proactive visant à anticiper les besoins en services Internet tout en sécurisant les infrastructures critiques.

Les annonces de Zerrouki confirment une dynamique claire, l’Algérie entend non seulement suivre l’évolution technologique mondiale. Mais aussi renforcer son autonomie numérique. La modernisation des câbles sous-marins et la couverture complète en fibre optique marquent des étapes décisives dans la transformation numérique du pays.