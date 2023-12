Intérêt croissant des industriels chinois pour l’exploitation de la mine de Gara Djebilet

Une rencontre de haut niveau s’est tenue hier à Alger entre le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et des responsables de groupes chinoises. L’objectif de cette réunion était l’examen du projet d’exploitation de la mine de Gara Djebilet. Selon le communiqué officiel du Ministère, les discussions ont porté sur les perspectives présentes et futures en matière de coopération et d’investissement entre les deux parties.

La délégation chinoise, composée de représentants du consortium chinois « CMH », partenaire du groupe « SONAREM » pour le projet d’exploitation de la mine de Gara Djebilet, était dirigée par le président du consortium, Zhou Zhipeng, accompagné du vice-président du groupe chinois « Shanghai Delong steel », comme l’a précisé la source officielle.

La réunion a eu lieu au siège ministériel en présence des PDG du groupe « SONAREM » et de l’Entreprise nationale de fer et d’acier « Feraal » (filiale de SONAREM), ainsi que des cadres du ministère et de « Feraal ». L’objectif principal de cette rencontre a été d’évaluer l’état des relations de coopération entre le consortium chinois « CMH » et le groupe « SONAREM » pour l’exploitation de la mine de Gara Djebilet.

Au cours de ces discussions, les deux parties ont mis l’accent sur l’industrie manufacturière, mettant en lumière la production de produits finis et semi-finis en fer et en acier, soulignant ainsi les perspectives de développement dans ce secteur.

La rencontre entre le ministre Arkab et le responsable du complexe « Shanghai Delong Steel » a été l’occasion d’examiner les opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine de l’exploitation du minerai de fer extrait de la mine de Gara Djebilet.

Ce complexe, l’un des plus importants en Chine dans le secteur de la sidérurgie, affiche une production annuelle estimée à 35 millions de tonnes avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 35 milliards de dollars US. D’ailleurs, ce complexe emploie environ 46 000 personnes, en plus de ses investissements internationaux, selon les informations du Ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont salué le niveau « exceptionnel » des relations de coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs de l’énergie et des mines. En outre, elles ont affirmé leur volonté de renforcer davantage ces échanges et visites pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les entreprises minières des deux pays, comme l’a rapporté le même communiqué.

Par ailleurs, Mohamed Arkab a exprimé la volonté de l’Algérie de développer et d’approfondir la coopération avec les entreprises chinoises dans le secteur minier et métallurgique. Il a notamment évoqué le soutien de projets communs dans les industries de transformation, visant à alimenter l’industrie nationale en sidérurgie et à explorer des opportunités d’exportation.

